‘La isla de las tentaciones’: Sandra Barneda abandona el set por la actitud de David

Tras un duro paso por La isla de las tentaciones, Elena y David han tenido un tenso reencuentro en el episodio especial que se grabó 6 meses después del programa. Después de irse por separado tras su hoguera de confrontación final, la discusión estaba servida. Ambos no han parado de lanzarse acusaciones y la tensión era más que palpable en el ambiente llegando a los gritos.

El joven ya había dejado caer durante la emisión del formato que Elena le habría sido infiel al comienzo de su relación. Esta información ha vuelto a salir a la luz y ha sido la desencadenante de que la confrontación entre ambos escalara de tono. Sandra Barneda incluso se ha visto obligada a tener que intervenir para detener su cruce de faltas de respeto e insultos.

“De verdad, estáis haciendo el ridículo”, ha dicho de manera contundente la presentadora. “Al final la que voy a abandonar soy yo. Se nota que lleváis seis meses sin veros”, comenzaba a advertirles. Los dos jóvenes hacían caso omiso de las palabras de la conductora de La isla de las tentaciones y volvían a sumergirse en una vorágine de reproches y gritos. A modo de recordatorio, David cayó en la tentación con María desde los primeros episodios siéndole infiel a Elena numerosas veces y desde bien temprano. Ella abandonó el programa sola y él lo hizo con la tentadora.

Ante las acusaciones del joven hacia su expareja de infidelidad, la chica ha intentado defenderse y dar explicaciones. Sin embargo, le ha sido imposible ya que el albaceteño no paraba de interrumpir su discurso. La paciencia de Sandra Barneda se ha agotado en ese instante y ha decidido abandonar el set: “David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar”. “Pues no me escuches”, ha respondido él faltando el respeto una vez más.

Una vez que ha parecido que las aguas se habían calmado un poco, la presentadora decidía volver y zanjar ella misma el tema. “Bueno, chicos, os voy a decir una cosa. Es la primera vez que tengo que abandonar un plató”, ha comenzado diciendo. “Creo que no os vais a poner de acuerdo en este tema, tenéis dos versiones distintas. Yo creo que tenemos que dejarlo ahí”, ha expuesto Sandra para poner fin al reencuentro.