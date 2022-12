‘La isla de las tentaciones’: Manu está con una tentadora tras romper su relación con Sara

Telecinco emitía este pasado lunes 26 de abril el reencuentro de La isla de las tentaciones donde las parejas volvían a verse tres meses después de abandonar el programa. Las protagonistas de la noche eran las formadas por Tania y Samu y Manu y Sara, una de las más sorprendentes, pues nadie se esperaba que fueran a darnos uno de los momentos más impactantes del programa.

Manu y Sara se presentaron al programa para intentar acabar con sus inseguridades y celos. Sin embargo, por elección de sus compañeras la pareja tuvo que abandonar la isla antes de que el programa finalizara, para ellas, no estaban poniéndose a prueba ni aprovechando la experiencia al máximo. Ambos decidían irse juntos y nadie esperaba lo que nos contaron tres meses después.

La historia de Manu y Sara es MUY FUERTE 😳 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones15

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/IGRDMLKRmP — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 26, 2022



La pareja de Manuel confesaba que este dos días después de salir del programa se negaba a besarla y desapareció por completo sin darle explicaciones de nada: “No tuvo ninguna explicación y me molesta, creo que me la merecía”, decía Sara entre lágrimas. Sandra Barneda, no podía creerse que una persona no se despidiese de su pareja ni le diera ningún motivo de su separación, fue en ese momento cuando llegaba Manu para contar su versión.

Este explicaba que había ido a dejarla, pero al verla tan triste no fue capaz de hacerlo y es por eso que desapareció sin dar ninguna explicación: “Las cosas malas estaban pensando más. Es una persona superabsorbente, que estés constantemente hablando por teléfono dos horas todas las noches y si la colgabas te llamaba llorando”, se defendía.



“Eres un sinvergüenza y se te debería caer la cara ahora mismo a pedazos, ¿No te da pena?”, le recriminaba Sara muy duramente. En ese instante entraba Carmen, tentadora que había tenido un acercamiento con Mario en el programa, pero que sin embargo al salir se estuvo viendo con Manuel en secreto. Esta fue una de las razones por la que dejó de hablar con su pareja: “Bajé en las fiestas de Málaga porque necesitaba desconectar, allí empezó algo. Estamos hablando y conociéndonos”, explicaba.

Finalmente, Carmen y Manu salieron del programa cogidos de la mano, mientras Sara se quedaba con Sandra Barneda tratando de calmar sus nervios, pero asegurando que por fin había podido cerrar una herida que llevaba tres meses abierta.