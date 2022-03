‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Antena 3 ha acertado de lleno con esta espectacular historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Es muy especial!

El pasado martes 15 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’ en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo, finalmente, Gülben ha tomado la decisión de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Lo hace para tratar de salir de ese callejón sin salida en el que se ha visto involucrada.

¿En qué consiste, exactamente? La joven ha querido pedir ayuda profesional, acudiendo a un psiquiatra. Han, por su parte, continúa tratando de lidiar con todos y cada uno de esos problemas que, en cierta medida, puede “controlar”. Así pues, intenta buscar la manera de proteger a Rüya de su padrastro.

Hoy el corazón nos va latir a mil con #Inocentes. 🧡 ¿Aceptará Gülben la propuesta que Esat le hará esta noche? 🥰 AVANCE https://t.co/JbrSqHgWmX — antena 3 (@antena3com) March 21, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, podremos ver cómo la confianza de Safiye en Gülben quedará completamente rota. ¿El motivo? Se ha enterado de que su hermana ha aceptado la propuesta de matrimonio de Esat.

Por ese mismo motivo, no dudará en trazar un plan para evitar que este matrimonio se lleve a cabo. Así pues, tratará de cambiar su estrategia antes de que sea demasiado tarde. Gülben, sin tan siquiera imaginar que Safiye sabe lo que va a suceder, no duda un solo segundo en comenzar los preparativos de su matrimonio con Esat. ¿Cuánto tardará en darse cuenta de lo que va a suceder? No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.