Idol Kids, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de Telecinco que más está sorprendiendo. Y siendo honestos, no es para menos. Con cada entrega, podemos conocer a grandes voces pero, también, podemos vivir momentos verdaderamente especiales que serán difíciles de olvidar.

El pasado miércoles 3 de agosto disfrutamos de un nuevo programa de Idol Kids. De esta manera pudimos recordar cómo Yastina Samper, a quienes el jurado no dudó en bautizar como “Yastina Turner”, terminó quedándose a las puertas de la final, en la conocida como fase de ranking. Algo que supuso un auténtico jarro de agua fría para la concursante.

Afortunadamente, no todo estaba dicho puesto que Yastina Samper pudo formar parte de La última oportunidad, interpretando la canción Falling. Fuimos partícipes de una de las actuaciones más sorprendentes y con mayor calidad de esta temporada. ¡Fue sencillamente mágica!

Es más, Omar Montes no tardó en hacer la siguiente afirmación: “Ha sido una de las mejores actuaciones que ha pasado por Idol Kids”. A pesar de todo, la votación del público no fue suficiente por lo que la joven cantante no pudo clasificarse para la semifinal del programa de Telecinco.

Así pues Ángeles, integrante de Camela, quiso aprovechar la ocasión para lanzar un importantísimo consejo a la concursante de Idol Kids: “Eres una artista maravillosa, lo has demostrado en el escenario”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Me encanta que creas en ti misma, porque eso te da la seguridad que tienes”.

A pesar de todo, Ángeles fue honesta: “Pero que nos digamos a nosotros que somos artistas maravillosos no queda bonito, eso es mejor que nos lo diga el público”. Lo cierto es que, aunque no haya conseguido colarse en la semifinal del programa, la actuación de Yastina Samper será una de las más recordadas de esta edición.