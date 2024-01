‘El Hormiguero’: Saiko confiesa cuál es el mayor gasto que ha hecho en su vida

Semana muy musical la que arrancaba en El Hormiguero con la visita de Saiko, uno de los artistas más buscados del momento en nuestro país. Con solo 21 años ha conseguido hacerse un hueco en solo unos meses en el complicado mundo de la música urbana y ya ha colaborado con algunos de los nombres más grandes como Quevedo y Lola Índigo.

El granadino ha sido un descubrimiento para millones de espectadores de Pablo Motos ya que era su primera visita al plató, pero lo cierto es que es uno de los ídolos de la generación Z. Sobre su reciente fama, el valenciano le ha querido preguntar por el gasto más grande que ha tenido.

«No gasto mucho en ropa, en zapatillas sí porque me gustan. Si salgo con ella a comer, pues me gusta invitar. Gasto en disfrutar», comenzaba. «Algo así grande que me haya comprado… empecé cantando con mi hermano Jesús. De pequeño él tenía un coche, pero por temas de dinero lo tuvo que vender. Pues por su cumpleaños le regalé el mismo pero un modelo más nuevo», ha desvelado.

Lo cierto es que su vida ha cambiado por completo en solo unos meses, ya que hace apenas un año era un completo desconocido y las cosas han ido pasando muy rápido. «Hace un año no tenía ni cuenta de banco y estaba muy feliz gorroneando en mi casa a mesa puesta, pero me ha cambiado mucho la vida y es una sensación muy rara», ha confesado.

Sobre cómo gestiona el éxito, el invitado de El Hormiguero también ha tenido que aprender a llevar la presión que tiene ahora, algo completamente nuevo. «La gente se cree que salgo a cantar y ya está, pero tengo vida fuera de la música y las cosas me afectan, hay cosas que no puedo hacer, eres humano, quizá quiero estar con mi novia cenando tranquilamente y cuando tienes tiempo es complicado hacerlo…», ha explicado.

La fama también tiene cosas malas, como las críticas que sufre por su físico y su forma de vestir, algo que le llegó a afectar. «Me he dado cuenta de que no puedo cambiarlo, no puedes contentar a todos, así que paso, me limito a vivir, tengo mucha gente que me quiere y me va muy bien, aunque al principio lo pasé mal y me quité las redes un tiempo», pero por suerte está aprendiendo a llevarlo.