Ozuna y Saiko se unen en ‘Te Mentí’, su esperada colaboración

Ozuna, Saiko, y el destacado productor colombiano Ovy On The Drums han unido fuerzas en Te Mentí. Una canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que desde su lanzamiento el pasado viernes no tardó en convertirse en un gran éxito.

Te Mentí es el resultado de la fusión perfecta de los estilos musicales de Ozuna y Saiko, aparentemente muy diferentes, pero que se unen para contar una historia de desamor que como era de esperar, no ha tardado en conquistar a todos sus fans desde su lanzamiento.

Por otro lado, además del lanzamiento de la canción en todas las plataformas digitales, el lanzamiento de Te Mentí ha llegado acompañado de un videoclip, cuya grabación tuvo lugar en la ciudad de Madrid y que fue dirigido por Fernando Lugo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Ozo (@ozuna)

Esta colaboración marca un nuevo inicio en la carrera musical de estos reconocidos artistas, que no dejan de acumular éxitos a sus espaldas. Mientras que Ozuna se encuentra disfrutando de una exitosa carrera en la música, ya más que consolidada dentro de la industria musical latina, Saiko por su parte se ha hecho un importante hueco en la música en el último año y ya se perfila como una de las grandes promesas del género urbano.

De igual forma, esta unión musical tan esperada representa otro paso firme en la imparable trayectoria de Ovy on The Drums, quien ha trabajado con grandes artistas urbanos en su carrera, y en esta ocasión suma su segunda colaboración con Ozuna, así como su primera colaboración junto a Saiko.

«Estoy en el momento mas feliz de mi vida, creo q es buen momento para dar las gracias por todo lo que ha pasado este año, le habéis cambiado la vida a un chaval de 21 años», escribió Saiko en su cuenta de Twitter muy agradecido por todo lo que está viviendo.