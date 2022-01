Tras el parón por Navidad, ‘El Hormiguero’ regresó este lunes a Antena 3. Inma Cuesta y Roberto Álamo se convirtieron en los primeros invitados de 2022, los actores acudieron al programa para presentar su nueva película, ‘El Páramo’, que ya se puede ver en Netflix.

‘El Páramo’ es una película de terror, que cuenta la historia de una familia que vive aislada del mundo, cuya tranquilidad se ve perturbada de un día para otro debido a la presencia de una criatura aterradora.

Pablo Motos, se interesó por los miedos reales de los actores. «Me dan mucho miedo los globos, creo que es porque de pequeño me debió de explotar uno al lado y no me gustan», admitió Roberto Álamo. «Tampoco puedo con los payasos, pero es un miedo muy extendido entre la gente», explicó.

Por su parte, Inma cuesta señaló que «a mí me da mucho miedo Freddy Krueger en todas sus películas. La oscuridad también me perturba y todavía pongo algo de luz al dormir».

Roberto Álamo e @InmaCuestaWeb nos presentan ‘El Páramo’, la nueva película de terror que protagonizan ¡ya está disponible en @NetflixES! #CuestaÁlamoEH pic.twitter.com/IH8rp19yvq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

Tras esto, Pablo Motos hizo hincapié en una frase que pronunció el actor una vez: «No quiero terminar sin analizar una frase que ha dicho Roberto en alguna ocasión y que acaba con el postureo del mundo de los actores en línea y media».

Y añadió: «Dijiste que cuando te ofrecen un papel, la primera cosa que miras es la cuenta del banco: ¿Por qué está mal visto que en algunas profesiones se trabaje por dinero? Al fin y al cabo es por lo que lo hacemos todos».

Roberto Páramo explicó que «lo que quiero explicar con eso es que esto no es Hollywood. Allí haces una serie y vives toda la vida estupendamente, pero aquí no es lo mismo».

Vemos el trailer de la nueva película de @InmaCuestaWeb y Roberto Álamo #CuestaÁlamoEHhttps://t.co/Y5NOdpGm80 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

«Nosotros tenemos mucha suerte y más o menos trabajamos, pero lo primero que hago para mantener a mi familia es mirar el banco, Si lo necesito, aunque la película se afloja, da igual, hay que hacerla», añadió el actor.

Incluso reveló que: «He llegado a poner mi premio Goya a la venta en Wallapop. Menos mal que no lo vendí porque me enteré que no se puede hacer», recordó. El actor explicó que, después de ganar el premio, «me tiré 9 meses sin trabajar y me decidí a venderlo, no diré por cuanto, pero no era una cantidad excesiva. Es mucho tiempo y no tenía un colchón económico».