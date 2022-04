Un lunes más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa conducido por Pablo Motos arrancó la semana con la visita de Petra Martínez. La actriz acudió al programa para hablar de su carrera y del dulce momento tanto profesional como personal que está viviendo.

Muy emocionada de pisar por primera vez el plató de ‘El Hormiguero’, Petra Martínez se mostró muy feliz de haber sido invitada al programa, para hablar de su papel en la película ‘La vida era eso’, por el que fue nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz este año y con el que logró llevarse el Premio Feroz. «Me encanta El Hormiguero. Qué pedazo de público», exclamó la actriz nada más entrar en el plató.

Tras hablar de su brillante carrera profesional, Pablo Motos quiso saber cómo se había trasformado el amor durante los 54 años que llevan juntos Petra Martínez y el también actor Juan Margallo. «Las piernas siguen igual… Cambia todo mucho y quien diga que no es tonto. Lo que pasa es que Juan y yo tenemos mucho sentido del humor y nos reímos mucho. Nuestras discusiones son para llegar a un acuerdo, no para tener razón, porque si no para qué discutes», expresó la actriz.

Por otro lado, la actriz manifestó que el pasado 2020, durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, fue la primera vez en la que su marido y ella se percataron de que eran mayores, sobre todo ella. «Todos los días decían ‘las personas vulnerables’, era una etiqueta que nos ponían y que, además, teníamos que salir a las siete de la tarde con todos los vulnerables», recordó la intérprete.

No obstante, antes de terminar el programa, Petra Martínez quiso realizar una reflexión sobre la edad y el paso de los años: «Yo empecé a estar mucho más segura de mí misma a partir de los 50 años, porque es cuando te empiezas a dar cuenta de que no tiene nada que ver el físico con lo que tú eres. Te empieza a dar menos vergüenza casi todo, no te tomas en serio casi nada y, sobre todo, empiezas a vivir plenamente, a no ser que tengas alguna enfermedad o estés mal de dinero. De todas formas, algún problema físico tienes cuando cumples 70 años. Si no te duele nada, es que estás muerto», añadió.