‘El Hormiguero’: Pablo Motos, indignado con su programa por un “detalle feo” con Dani Rovira

El momento más tenso de Pablo Motos con la organización del programa

Con motivo del estreno de su próxima película, ‘Taxi a Gibraltar’, Dani Rovira e Ingrid García acudieron la noche del pasado lunes al plató de ‘El Hormiguero’. Este es el nuevo trabajo de Alejo Flah y podremos verla este mismo viernes 15 de marzo en cines. Ya en la última visita de Rovira al programa, lo acreditaron con la tarjeta Club Platino con motivo de su décima visita, y pusieron en su mesa una “taza platino” que daba fe de ello.

Pero en esta ocasión, parece ser que la organización se había olvidado de que estaba recibiendo a un invitado veterano y olvidó poner esta taza en su lugar. Pablo Motos no tardó en hacerse eco de ello y rápidamente se lo comunicó al co-director del programa, Jorge Salvador, quien se justificó diciendo: “No tenemos presupuesto para hacer una taza cada vez que vienen. Las tienen que traer con ellos”. A esto, el entrevistador reprochó “O sea, ¿que traemos una grúa de 65 metros aquí y no podemos hacer tazas?”. Trancas y Barrancas se sumaron a la indignación diciendo que les parecía un detalle muy feo.

Tras este momento de tensión, los actores continuaron hablando de esta película. Ingrid aprovechó para contar alguna anécdota en Gibraltar, destino por excelencia del film, y para ello se remontó a unos años atrás: “La primera vez que estuve allí fui con mis padres, que me llevaron al zoo cuando era pequeña. Entonces, me acerqué a ver a uno de los monos, que tienen una mala leche… y cuando le fui a saludar, me echó arena en los ojos. Entonces mi padre me llevó a lavar la cara en una fuente… pero el agua era salada. Así que me tiré cuatro días de vacaciones con un parche y sin poder abrir el ojo”, bromeó la actriz.

Motos desveló algo que sorprendió al público, “Soy muy fan tuyo y de todas tus movidas. Me han contado que de vez en cuando te gusta inventarte vidas irreales. Me han contado que te hiciste pasar por la dueña de una flota de taxis”, a esto Ingrid respondió profundizando más en el tema: “Pongo acentos, hago como que soy de otras partes del mundo… me invento cosas, por entretenerme. Si no, me aburro. Hago pelis independientes que no ve nadie, así que si les digo que soy actriz no me van a conocer. Por tanto, he sido bombera, cirujana, médico cardiovascular… depende de cómo me pille. Por hacer algo en el taxi y no aburrirme, claro”.

“Dueña de una flota de taxis, Bombera, Cirujana Plástica o Cardiovascular, militar…” Cada vez que @Giajons se sube a un taxi se inventa una historia personal distinta #RoviraJonssonEH pic.twitter.com/V0C5UpIlvV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 11 de marzo de 2019

Además de estas anécdotas de la actriz, Dani Rovira también habló sobre ‘Odio’, su próximo monólogo, con el que vuelve a los escenarios a finales de este mes. No cabe duda de que ‘Taxi a Gibraltar’ va a ser un peliculón y no puede ser para menos teniendo a este par de cómicos como protagonistas. Estamos impacientes por verla ya, y no queda nada para poder hacerlo.