‘El Hormiguero’: Eva González confiesa cuál es su máxima para todos sus proyectos, incluido ‘La Voz’

Eva González se muestra más feliz que nunca después del éxito que está suponiendo esta edición de 'La Voz'

Eva González visitó el pasado lunes el plató de ‘El Hormiguero’ y ahora brilla más que nunca. Todo después de unos meses cuanto menos intensos, en los que ha debutado como presentadora de ‘La Voz’, en una de sus ediciones más emocionantes. En parte, gracias a su colaboración como presentadora.

La última vez que se sentó a charlar con Pablo Motos fue para anunciar su cometido en dicho programa, y la presentadora aprovechó para agradecer al público por haberla arropado tanto en ese día, en el que sintió tanta presión por la responsabilidad.

La última vez que @evagonzalezf nos visitó fue para anunciar que era la presentadora de @LaVozAntena3… ¡Hoy viene a contarnos millones de anécdotas! #EvaGonzálezEH pic.twitter.com/FwA1ys7RFQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 18 de marzo de 2019

“¿Tenías miedo en aquel momento de que el formato no funcionase y te echasen la culpa a ti?”, preguntó el entrevistador de ‘El Hormiguero’. Eva respondió convencida que no, “porque yo siempre he tenido una máxima en la tele, que es divertirme haciendo lo que hago, pasármelo bien, porque eso el espectador lo percibe. Y sobre todo, estar contenta con lo que estoy haciendo”. Añadió que lo que después pasara con la audiencia, sería secundario porque ella está contenta con la misión que cumple.

Y la verdad es que tiene razón; si por algo se caracteriza Eva González es por la alegría y la positividad que siempre nos transmite con todos sus trabajos. Se nota que disfruta con lo que hace, y a la vez nos hace partícipes de ello.

Esta semana cambiamos de tercio, y empiezan a realizarse los directos de ‘La Voz’ en plena recta final. Para ello han cambiado el plató, y al parecer tiene unas espectaculares dimensiones; “tenemos más de mil personas de público”, dijo la sevillana, añadiendo que esto le daba un poco de miedo por si el ruido afecta a la efectividad de su trabajo, aunque admitió que esta gran afluencia de gente le daba ‘subidón’.

Nosotros estamos impacientes por que llegue el miércoles para descubrir todo lo que el formato nos tiene preparado, y estamos convencidos de que no nos defraudará. Cada vez estamos más cerca de encontrar ‘La Voz’ de España.