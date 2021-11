Una noche más ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. El programa presentado por Pablo Motos recibió la visita de Daniel Brühl. El actor acudió al espacio de las hormigas para presentar su nueva película, ‘La puerta de al lado’, la cual ha protagonizado y dirigido.

Tal y como él mismo indicó durante la entrevista, ‘La puerta de al lado’ «empieza como una comedia ligera y se convierte en un thriller. También aparecen las diferencias que hoy aún existen entre las dos Alemanias». Una película que llegará a los cines este viernes 19 de noviembre.

El actor hispano-alemán, habló con Pablo Motos sobre sus orígenes y los múltiples viajes entre España y Alemania que ha realizado a lo largo de su vida. “Nací en Barcelona, crecí en Alemania y ahora me he mudado con mi familia a Mallorca», explicó.

Este viernes se estrena “La puerta de al lado”, la nueva película que dirige y protagoniza @daniel_bruhl #DanielBEH pic.twitter.com/V2g6ZCSGyq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2021

De sus orígenes españoles, le viene su afición por el FC Barcelona. Pablo Motos sacó este tema durante su conversación con el actor, y este le sorprendió al lanzar un zasca a Xavi Hernández, el nuevo técnico del club.

Para sorpresa de todos los presentes en el plató de ‘El Hormiguero’, Daniel Brühl exclamó que «casi no vengo porque Xavi me dijo de no venir a ‘El Hormiguero’». Una respuesta que fue muy aplaudida por el público del programa.

Este dato llega después de que en las redes sociales corriera el rumor de que Gerard Piqué canceló su entrevista en ‘El Hormiguero’ debido a las normas que ha puesto Xavi tras su llegada al vestuario del Barcelona. Un rumor que el propio Piqué desmintió el pasado domingo durante su charla con Ibai Llanos.