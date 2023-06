‘El Hormiguero’: Clara Galle desvela su momento más incómodo con otros actores

El Hormiguero terminó la semana con la visita de dos de los rostros más prometedores del cine de nuestro país, Clara Galle y Julio Peña. Los actores acudieron al programa para presentar A través del mar, su nueva película, que llegará a Netflix el próximo 23 de junio.

Los dos actores saltaron a la fama con A través de mi ventana, y durante su visita a El Hormiguero se sinceraron sobre cómo había cambiado su vida tras el éxito de la película de Netflix. «Hay gente en Francia que nos conoce, vamos a Italia e igual. Es muy raro, la verdad», expresó Clara Galle.

Y añadió: Yo sigo haciendo lo mismo que hago siempre. Sigo yendo en bici con mis amigos, sigo yendo a Pamplona siempre, sigo estudiando en la universidad, pero bueno, de vez en cuando nos pasan estas cosas y tenemos la suerte de trabajar de lo que nos encanta», expuso Galle.

«Al final cada uno tenemos nuestro grupo de amigos de siempre, que también es la gente que nos mantiene en la tierra, que nos echa ese cable. Te paran por la calle, vienes a El Hormiguero pero, por lo demás, todo normal», opinó Julio Peña.

Además, Clara y Julio hablaron de su amistad tras las cámaras, tras los rumores de que la química de la película haya traspasado la pantalla. «Clara y yo hemos empezado una relación de una forma muy íntima desde el primer día y es una relación muy especial la que tenemos. Nos queremos mucho», confesó Julio Peña.

Por otro lado, Pablo Motos preguntó a la actriz sobre su momento más incómodo con otros actores. «¿Es cierto que antes de ser conocida le entraste alguna vez a algún actor por redes?», le preguntó el presentador de El Hormiguero.

«Yo cuando era pequeña era muy fan. Yo soy fan de la gente. Yo a veces escribía a actores, en plan ‘estás todo bueno’. Me ha pasado que no me acordaba de que les había escrito. Entonces, claro, una vez, estos actores a los que yo antes escribía me empiezan a seguir. De repente un día entran y ven que les he escrito en 2016, es terrible», relató la actriz.

Y añadió entre risas: «Tuve una tarde entera como ‘a ver, Clara, ¿a quién más escribiste? Piensa, piensa’, para entrar y borrarlo a tiempo, para que no sepan que yo les escribía. Soy especialista en estas cosas, en generar situaciones incómodas en este ambiente».