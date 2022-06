‘El Hormiguero’: Alexia Putellas se sincera sobre la final que jugó lesionada

El Hormiguero terminó la semana con la visita de la mejor futbolista del mundo. Alexia Putellas, capitana del F.C. Barcelona y de la Selección Absoluta femenina, acudió al programa de Antena 3 para hablar con Pablo Motos sobre su espectacular trayectoria futbolística y para presentar el documental que está rodando junto a Amazon Prime Video.

Muy emocionada de pisar el plató de El Hormiguero, la noche comenzó recordando los grandes reconocimientos que la capitana del F.C. Barcelona ha cosechado a nivel individual durante los últimos años, tras ser nombrada la mejor jugadora del mundo. «Cuando lo supe o incluso a día de hoy sigo sin creérmelo. Son cosas que pasan, pero esto va tan rápido que solo piensas en el futuro más inmediato», expresó.

«Ahora toca pensar en la Eurocopa, cuando acabe la Eurocopa en lo siguiente, después en lo siguiente… Tengo 28 años, con todo esto que has dicho, pero queriendo ganar mucho más», señaló Alexia, dejando claro que a pesar del gran momento profesional que está viviendo, aun le queda mucho camino por recorrer.

Entre los logros de @alexiaputellas hay: una Champions, 6 ligas, 7 copas de la Reina, dos supercopas y es la primera mujer española que ha ganado el balón de oro #AlexiaEH pic.twitter.com/3EdsOufPOw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2022

Durante su visita a El Hormiguero, Alexia Putellas también recordó sus inicios en el futbol, así como el momento en el que se dio cuenta que quería dedicarse en cuerpo y alma a este deporte. «Al fútbol en la plaza, en el parque, en el colegio… Luego fui creciendo y me di cuenta de que yo he venido a esta vida para ser futbolista», expresó.

La catalana también recordó el momento en el que ganó la Champions lesionada: «Tenía molestia en el isquio, me lo hice tres o cuatro días antes de la final. Esos días no pude entrenar. El camino era dejar el isquio tranquilo hasta la final y ver cómo salía», relató.

«El problema era que me notaba el pinchazo al esprintar. Me fueron bien esos tres o cuatro días de tratamiento mañana, tarde y noche y relax. Luego al llegar allí la adrenalina yo creo que ayudó bastante», explicó. En cuanto al dolor que sufrió al final del partido, asegura que no se acuerda: «Cuando terminó el partido no me acuerdo, solo recuerdo que teníamos la copa», señaló entre risas.