El Hormiguero: María Hervás hace una inesperada confesión sobre su profesión

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de María Hervás y Antonio Pagudo. Los actores, acudieron al programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos para presentar su nueva película, Por los pelos, una historia de autoestima, una comedia que llegará a los cines el próximo 12 de agosto.

Por los pelos, una historia de autoestima, trata de una comedia que trata sobre el drama que significa para muchas personas quedarse calvo, y de las miles de personas de todo el mundo que cada año viajan a Turquía para someterse a un injerto de pelo.

«Mi personaje es una traductora que trabaja en la clínica, les conoce y les lleva a ver la ciudad. Esto parece que se lleva así en Turquía con los traductores», explicó la actriz María Hervás.

Mientras que Antonio Pagudo explicó que para la película tuvo que someterse a un cambio radical de imagen: «Me afeitaban todas las mañanas la cabeza y a partir de ahí empezaban a pintar, después colocaban un tul con los pelitos pequeñitos…», explicaba.

.@pagudo nos cuenta cómo fue el proceso de ser calvo en la película #HervásPagudoEH pic.twitter.com/bm6z00VoV2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 15, 2022

Durante la entrevista, María Hervás sorprendió a Pablo Motos y a los espectadores de El Hormiguero al confesar que «la mitad de los días me levanto sin ganas de ser actriz». La invitada explicó que para ella «lo más fácil de mi trabajo es actuar, todo lo demás es lo que no soporto o me cuesta gestionar».

Además, la actriz explicó que «me flipa hacer castings. Te ponen en un punto de alerta que cuando tienes el papel, pierdes. Es como cuando quieres gustar al chico que te gusta. Descubres cosas de ti misma que ni siquiera trabajando las sabes».

Las confesiones de la invitada no se quedaron ahí, pues recordó que antes de actuar, habla con sus abuelas, ya fallecidas: «Lo hago en teatro. Básicamente las exploto porque ellas no pueden decirme nada, les pido cosas como que me toquen la cabeza para relajarme…».