Hiba Abouk se sincera en ‘El Hormiguero’: «Brad Pitt me confundió con Angelina Jolie en un estreno»

Tras la esperadísima visita de Will Smith, el plató de El Hormiguero abría sus puertas para recibir a dos de los actores del momento. Estamos hablando, cómo no, de Hiba Abouk y Andrés Velencoso. Los dos acudieron juntos al programa de Antena 3 para presentar Eva & Nicole, su nuevo proyecto para atresplayer que ve la luz el próximo domingo 2 de junio.

En esta serie podemos descubrir una historia que nos hace viajar a la Marbella de los años 80, en la que dos mujeres de la alta sociedad acaban verdaderamente enfrentadas. Y todo por un pasado que tienen en común, en el que llegaron a ser grandes amigas. ¡Todo cambia de forma verdaderamente drástica!

Por lo tanto, estamos ante un proyecto que va a dar mucho de qué hablar pero que, sobre todo, su elenco ha disfrutado mucho. «Quería hacer esta serie porque el único personaje confirmado era el de Belén Rueda, y tenía muchas ganas de trabajar con ella», reconoció Hiba Abouk en el plató de El Hormiguero.

Lejos de que todo quede ahí, Pablo Motos no tardó en compartir un dato que no dejó indiferente a los espectadores del programa que se emite en Antena 3. ¿En qué consiste? En que Andrés Velencoso tuvo que fumar en la serie cuando, en realidad, no es fumador. Fue entonces cuando Abouk compartió un dato más: «Como fumaban todos, yo me negué a hacerlo. Y me alegro mucho de haberlo hecho».

Acto seguido, el presentador de El Hormiguero quiso que Hiba Abouk recordara una de sus anécdotas más curiosas, que tiene una estrecha vinculación con uno de los actores más reconocidos en todo el mundo. La actriz comenzó a contar la historia: «Fui al estreno de la película Babylon en París porque participaba una amiga mía».

Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado y que le dejó completamente sin palabras: «En un momento dado, Brad Pitt se cruzó con nosotras y se me quedó mirando, me saludó y se fue. Al rato, mi amiga me dijo que se había quedado así porque se había pensado que era Angelina Jolie».

Tras dar a conocer esta curiosa anécdota, Hiba Abouk sacó algo en claro: «Es espectacular que Brad Pitt te mire con interés. Es que es guapísimo, no es medio normal». Sin duda, fue una situación verdaderamente sorprendente, a la par que inesperada. Lo que es un hecho es que se trata de una anécdota de lo más curiosa que la actriz de Eva & Nicole jamás va a poder olvidar, y no es para menos.