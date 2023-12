‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Gönül destroza el vestido de novia de Sengül

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 18 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ömer se ha dado cuenta del enorme secreto que esconde Orhan: que ha vuelto con Gönül por motivos económicos. Por lo tanto, no tarda en salvarle de esta situación para que regrese a casa.

Por si fuera poco, observamos cómo Berk está verdaderamente enfadado con su madre por lo mal que ha tratado a Aybike y al resto de su familia. Sevval y Akif unen fuerzas en un nuevo negocio para tratar de conseguir dinero. Todo ello mientras Ayla informa a la policía de que Gönül cuenta con una instalación eléctrica ilegal.

Kerim intenta ganarse el favor de Halit: «Es usted una inspiración». 😮 ¿Lo dice de verdad en #PecadoOriginal? https://t.co/rIitcPvAvM ◀️ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) December 19, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Sarp se mostrará disgustado con Süsen al ver que le ha utilizado. Hará saber que sus sentimientos eran reales pero aceptará no seguir a su lado.

Zehra comenzará a trabajar en una floristería y en su primera entrega verá que el comprador coge un paquete del ramo y tirará las flores. Por lo tanto, descubrirá que se trata de algo ilegal pero el dueño de la floristería no tardará en comprar su silencio. Gönül se enterará que Sengül y Orhan se casarán, por lo que no dudará en destrozar el vestido de novia. A pesar de todo, la boda seguirá adelante y acabarán casándose. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.