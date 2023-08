‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Emel llega al hospital tras ser víctima de un accidente

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta historia tan sumamente espectacular.

El pasado martes 1 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Sengül pide ayuda a Orhan para, supuestamente, pagar los gastos de su familia. Pero no es el caso, ya que ese dinero lo utiliza para montar un puesto de albóndigas frente al restaurante de Gönül.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Tolga pierde los papeles en el colegio y confiesa que jamás se ha sentido querido. De esta forma, nunca ha sabido cómo comportarse con las chicas. Por si fuera poco, Süsen no puede evitar sentirse profundamente decepcionada con Ömer por todo lo que está sucediendo.

💥 “No quiero estar con una persona que siempre me está mintiendo” 💔 La dolorosa ruptura de Süsen y Ömer en #Hermanos https://t.co/UszBg36wy4 — Antena 3 (@antena3com) August 7, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observaremos cómo Emel llegará al hospital tras haber sufrido un grave accidente de tráfico. A pesar de que logra estar fuera de peligro, Ömer se obsesionará con encontrar al culpable.

Por si fuera poco, veremos cómo Ahmet se enterará de que ha sido su hijo quien ha atropellado a Emel, por lo que tomará la decisión de guardar el secreto. Además, veremos cómo Tolga volverá a perder los papeles con su hermana puesto que ya no querrá volver al colegio. Todo ello mientras Emel se quedará en casa mientras se recupera y será Sevgi quien la cuide. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

¿Cómo estará Emel tras el atropello? 😰 Avance del capítulo de esta noche de #Hermanos. 👇 https://t.co/ZtHmoY3qQb — Antena 3 (@antena3com) August 7, 2023