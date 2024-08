‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Aybike y Ogulcan, destrozados tras la aparición de Cansu

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. ¡Está marcando un antes y un después!

El pasado martes 6 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Süsen y Yasmin tratan por todos los medios de animar a Ömer. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el joven no puede encontrar consuelo entre tanto dolor.

¡La de cosas que van a pasar esta noche en #Hermanos! Mira: https://t.co/kGsm0Mv5dg ⬅️ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 12, 2024

Todo ello mientras Akif continúa inmerso en su plan para tratar de conseguir su objetivo, que no es otro que conquistar a Süreyya. En cuanto a Orhan, somos testigos de cómo se queda absolutamente impactado al enterarse de que tiene una hija. Ömer, por su parte, da el paso de meterse en un trabajo concreto para tratar de llegar hasta el asesino de Asiye, sin importar las consecuencias.

No solamente logra saber su ubicación, sino que aparece en su casa. Le da una paliza y le amenazará con un cuchillo, mostrándose dispuesto a acabar con su vida. No tarda en imaginarse a Asiye pidiéndole que no lo haga y que se encargue de cuidar a Emel. Ömer tira el cuchillo y caerá al suelo, llorando desconsoladamente. ¡Una escena verdaderamente desgarradora!

Ömer se encuentra en una encrucijada: ¿venganza o justicia por la muerte de Asiye? La elección es más complicada de lo que parece. 💔 #Hermanos 👉 https://t.co/kqlaEO8941 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 12, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en el nuevo episodio de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, seremos testigos de cómo Emel celebrará su cumpleaños pero, evidentemente, se mostrará profundamente disgustada puesto que echa mucho de menos a Asiye. Todos le llevarán regalos, pero la tristeza se palpa en el ambiente. Y no es para menos.

Cansu, la hija de Orhan que acaba de aparecer, visitará la casa familiar. Aybike, por más que lo intenta, se mostrará incapaz de soportar a la chica. Y es que cada vez cree menos en eso de que son hermanas. Además, protagonizarán una fortísima discusión. Ogulcan y Aybike, finalmente, se marcharán de casa tras estar profundamente afectados por la aparición de Cansu.

Ésta, por su parte, propondrá realizarse la prueba de ADN para salir de dudas. Su objetivo no será otro que conseguir que Orhan se haga cargo de ella y de su madre. Ninguna de las dos tiene dinero, por lo que Orhan tendrá que acogerlas. Akif continuará muy pendiente de Süreyya, por lo que decidirá sorprenderla regalándole un anillo. ¿Cuál será la reacción de ella? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.