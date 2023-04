‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif se deshace de las pruebas que le puedan incriminar

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

El pasado lunes 17 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Resul amenaza a Akif y a Nebahat con acudir a la policía. Lejos de que todo quede ahí, tiene un tenso forcejeo con Akif por el que termina en el suelo y muerto.

Tras haber limpiado las pruebas del crimen, Nebahat y Akif se escapan de casa. Previamente, Resul llamó antes a Suzan para enseñarle el vídeo de Akif. La joven llega a casa y lo encuentra sin vida. La policía aparece y se llevarán a Suzan a comisaría para que declare. Algo que no estaba en los planes de Akif.

En #Hermanos Orhan se ha marchado de casa tras descubrir que Şengül le ha vuelto a mentir

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Akif se deshará del ordenador y todas las pruebas que le puedan incriminar. Berk lo estará pasando realmente mal por la pérdida de su padre.

Resul habría grabado con su móvil el vídeo de Akif empujando al padre de los hermanos. Nebahat creerá que ya no se puede divorciar, pero Akif querrá seguir adelante con los trámites de la separación. Asiye se quejará de que Ömer no es capaz de cuidar de ellas y todo el colegio lo escuchará.

Ömer se quedará destrozado, pero terminarán reconciliándose. Orhan se enfadará con Sengül por no haber convencido a Ömer para que dejara de trabajar, de una vez por todas, con los mafiosos. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.