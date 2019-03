Hay ‘The Walking Dead’ para rato: nuevo spin-off y planes para los próximos 10 años

Más planes de futuro para 'The Walking Dead', a pesar de la bajada de audiencia

Puede que ‘The Walking Dead’ haya perdido espectadores, puede que sus cifras de audiencia ya no sean lo que eran antaño, pero sigue siendo la ficción por cable más seguida de Estados Unidos y una de las series más seguidas a nivel mundial. Y eso solo puede tener un resultado: continuarla. De todas las formas posibles.

Ya se habló, hace tiempo, de que en AMC hay planes para expandir el universo en todas las direcciones. En primer lugar, como tanto se ha comentado, con esa trilogía de películas que tendrían como protagonista a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y que empezarían a desarrollarse este mismo año. Se espera que sea en 2020 cuando tengamos la primera de ella, una idea que ha entusiasmado a los seguidores del universo televisivo teniendo en cuenta que su marcha se sintió como precipitada (e innecesaria, pero siendo una decisión personal del actor poco podíamos hacer).

A esta trilogía, se le suman otros proyectos. No olvidemos que ‘The Walking Dead’ no es una idea original para televisión, sino que es una adaptación de una serie de cómics, y quedan muchas historias por contar. Ya se ha visto en ‘Fear The Walking Dead’, que tendrá una quinta y última temporada. Y volveremos a verlo en otros spin-off.

Según informa ‘The Wrap’, recogiendo las palabras del ejecutivo de AMC Ed Carroll, un nuevo spin-off de ‘The Walking Dead’ se encuentra en pleno desarrollo. Aunque con un hecho curioso: no hay una idea concreta para él, solo las ganas de llevarlo a cabo.

“Estamos en pleno desarrollo. No estamos aún en un punto tan avanzado como para anunciar una posible fecha de estreno, pero hemos contratado a un equipo de guionistas que están presentándonos varias líneas argumentales. Estamos muy satisfechos con lo que hemos obtenido hasta el momento”, explicó.

Así se confirma lo dicho hace tiempo: ‘The Walking Dead’ puede estar en nuestras pantallas de televisión, en muchos formatos y proyectos, al menos durante los próximos 10 años. Ni la bajada de audiencia, ni las críticas recibidas, merman las ganas de los miembros de AMC de continuar con una historia que, precisamente, ha hecho historia en la cadena.