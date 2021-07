Hande Erçel está arrasando en el mundo por su papel en ‘Love is in the air’, ya que interpreta a nada más y nada menos que Eda Yildiz. No solamente está brillando con luz propia en el ámbito profesional, sino que también está consiguiendo sorprender aún más a sus seguidores al mostrar su faceta más humana.

Y es que la reconocida actriz no ha dudado un solo segundo en colaborar con una asociación turca que busca recaudar dinero para la investigación del cáncer. Hande Erçel se ha convertido en la imagen de esta campaña solidaria y, además, ha instado a todos sus fans a que formen parte de él de una u otra manera.

Kansersiz Yaşam Derneği (Asociación por una vida libre de cáncer) es, sin lugar a dudas, una de las entidades más conocidas de Turquía. Tanto esta asociación como Hande Erçel han querido estrenar ese nuevo anuncio con el que, de manera directa, buscan sensibilizar a la población para que contribuyan a esta causa.

Hande Erçel ilk adımı attı şimdi sıra sizde! Sevgili Hande’nin başlattığı iyilik hareketine katılın, kanser hastalarının ve ailelerinin kahramanı olun. Başrolde iyilik var, başrolde siz varsınız. KAHRAMAN yazın 4381’e siz de SMS atın #kahraman4381 @HandeErcel 🙏🥰#HandeErçel pic.twitter.com/LPoFeqhlYj — Kansersiz Yaşam Der. (@KansersizYasam) June 25, 2021

El eslogan para esta nueva campaña es muy claro, conciso y contundente: “Kahraman olma sırası sizde”, algo así como “Es tu momento de ser el héroe”. El vídeo en cuestión viene acompañado de un llamamiento a los seguidores de la actriz de ‘Love is in the air’: “Hande Erçel ya dio el primer paso. ¡Ahora te toca a ti!”.

Gracias a este proyecto, miles de turcos han querido contribuir a la recaudación de fondos para algo tan importante como es la investigación del cáncer. Por el momento, han llegado a lograr nada más y nada menos que 37.000 liras turcas (es decir, unos 3.500 euros aproximadamente). Poco a poco, ¡cada vez van consiguiendo más dinero para la causa!

No es ningún secreto que la actriz causa sensación más allá de las fronteras turcas. Así pues, esta asociación ha querido dar diversas opciones a los seguidores internacionales para que puedan contribuir a esta importante causa. Debemos recordar que en enero de 2019, la madre de Hande Erçel falleció por leucemia. Por lo tanto, tras esta dura pérdida, la joven está dispuesta a utilizar esa influencia para poner su granito de arena en la investigación.