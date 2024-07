El ‘Grand Prix’ y ‘Supervivientes’ viven su primera batalla de audiencias con polémica

Las audiencias del lunes 8 de julio han dejado una de las batallas mas reñidas de los últimos años entre dos de los grandes programas de la televisión. El Grand Prix ha vuelto por todo lo alto, pero lo hacía contra Supervivientes All Stars, que se han repartido la audiencia de la noche y lo hacen con polémica que hay que explicar sobre quién ha liderado.

¿Qué audiencia hizo el estreno de El Gran Prix en La 1?

Ramón García y todo su equipo logran un espectacular estreno en el que han congregado al 15.2 % de la audiencia, lo que se traduce en un 1.531.000 personas delante de la televisión. Pese a ser un buen dato, supone una gran bajada respecto al estreno del verano pasado, donde arrasó con un 26,1 % y 2.572.000 espectadores de media, bajando más de 10 puntos de share y más de un millón de espectadores.

El verano no comienza hasta que no arranca el #GrandPrixRTVE en @la1_tve ☀️ ➡️ LÍDER con un 15.2% de share y 1.531.000 espectadores ➡️ Más de 4.7 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/emX49WYa8i — Dos30′ (@Dos30TV) July 9, 2024

La explicación no es otra que en 2023 el Grand Prix no tuvo grandes rivales en el resto de cadenas, que decidieron no luchar contra el concurso veraniego, que se convirtió en la revelación de la temporada. Este año no ha sido tan fácil, ya que Telecinco ha decidido plantar cara con otro peso pesado como Supervivientes All Stars.

La cadena decidió mover la gala de los martes al lunes para torpedear este estreno, una jugada que se puede decir que ha salido bien, pero que podría haber ido mucho mejor. El programa del abuelo y del niño se deja por el camino una enorme pérdida de espectadores, pero en franja de coincidencia puede presumir de haber ganado a los robinsones.

Audiencias en horario de coincidencia:

Grand Prix: 15.2% y 1.531.000

Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie: 13.1% y 1.323.000

Pero Mediaset también puede vender que el programa de Jorge Javier Vázquez lideró la noche, aunque es un dato conseguido gracias a trocear la gala y que su duración se alarga hasta el filo de las dos de la madrugada.

Para acumular mayor audiencia y subir el dato, la cadena ha divido el programa en dos partes, algo muy habitual en absolutamente todas las cadenas. Espacios como La Voz Kids, Tu cara me suena o Aruser@s también lo hacen en Atresmedia, e incluso Ni que fuéramos shhh divide la tarde con su Happy Hour, que comienza a las 18:30 h para poder vender un mejor dato.

Audiencia de Supervivientes del 8 de julio:

Supervivientes all stars express: 11.2 % y 1.264.000 espectadores

Supervivientes all stars: Tierra de nadie: 16.5 % y 1.187.000 espectadores

En la noche de @telecincoes #TierraDeNadieAllStars3 puede con todos en su franja de emisión de 22:57 a 01:49 horas marcando un 16.5%, 1.187.000 y 3.024.000 espectadores únicos +49.3% de plusvalías con la cuota del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/dTGTRVdHFV — Dos30′ (@Dos30TV) July 9, 2024

De esta manera, cuando no coincide en emisión con el Gran Prix, el programa hondureño puede vender que su gala principal, la que empieza a partir de las 11 de la noche, sí que ha conseguido una mejor cuota que el programa de Ramón García, aunque pierda en espectadores. Es por este motivo que los dos programas pueden vender que han sido líderes.