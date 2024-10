La pasada noche del 10 de octubre, El Hormiguero regresó al prime time de Antena 3 y lo hizo para recibir con los brazos abiertos a su invitada de la noche. Tras una semana anunciándolo con mucha ilusión, Pablo Motos recibió en el plató a la mismísima Gloria Gaynor. La icónica artista, de 81 años, acudió al formato para promocionar el próximo y único concierto que concederá en España. Un reencuentro con sus fans que tendrá lugar en el WiZink Center, en Madrid, este próximo sábado 12 de octubre. Una noche que promete estar repleta de emociones, buena música y con la que la cantante presentará su Gloria Gaynor: Neves can say goodbye tour.

La cantante estadounidense habló con Motos de su carrera profesional, entre otros temas. Pero, al presentador del formato no le pasó desapercibido el dominio que tenía Gloria Gaynor del español. «Sí, aprendí yo sola con un diccionario porque me gusta mucho el idioma, la gente y el país», respondió ella. «¿Cuánto tiempo llevas subiéndote a un escenario?», le preguntó el valenciano con curiosidad. «Unos 60 años. No es el escenario lo que me engancha, es la gente, el amor que me da el público que me hace llorar y se me despegan las pestañas», confesó la artista. Asimismo, la intérprete de I will survive confesó que, en toda su vida, solamente había sentido miedo sobre el escenario una vez.

«El maestro me hizo subir yo sola a cantar al escenario y solo veía millones de ojos mirándome, estaba nerviosísima y no me salió bien», recordó. «Cuando acabé mi maestro me dio el siguiente consejo: Cuando subes a un escenario tienes un control absoluto del público, puedes, o bien retenerlo, o bien renunciar a él. A partir de ese momento yo decidí retenerlo, y nunca más tuve miedo a subir a un escenario», dijo.

Debido a la inigualable trayectoria que tiene en la industria de la música, Pablo Motos le hizo una curiosa pregunta. «Eres la intérprete de uno de los himnos del siglo XX que a todos, en algún momento, nos ha ayudado a empoderarnos, a salir adelante. ¿Crees que I will survive ha ayudado a mucha gente?», quiso saber.

«Es verdad que mi canción ha salvado la vida a mucha gente. Estuve en Italia y había vuelto a grabar I will survive cambiando la letra para dedicársela a Dios», comenzó explicando Gaynor. Fue entonces cuando relató un caso que le había sucedido con una fan.

«Canté esa letra por primera vez en público allí, en Italia, y, al acabarse el concierto, se me acercó una chica asiática que me dijo que esa canción le había salvado la vida», señaló. «Me dijo que pensaba volver a su casa y suicidarse y que, tras escucharme cantarla, había cambiado de opinión, había decidido que iba a sobrevivir», agregó.

El motivo por el que eligió Gloria Gaynor como su nombre artístico

Un relato con el que la cantante no dejó indiferente a nadie y con el que quiso recordar el gran poder que tiene la música. Por otro lado, y para el que no lo sepa, el presentador de El Hormiguero quiso saber el motivo por el que la invitada apostó por llamarse artísticamente Gloria Gaynor, pues ese no es su nombre real.

«Me llamo Gloria Fowles. Me dijeron que tenía que cambiar mi apellido porque no era bueno para una cantante porque era difícil de pronunciar y de escribir. Me aconsejaron que buscará un apellido que comenzará con G, como mi nombre, y se me ocurrió de repente Gaynor», confesó ante la atenta mirada de todos.