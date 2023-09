‘GH VIP 8’ desvela la identidad de un concursante que todavía no ha entrado en la casa

El reality por excelencia de la televisión ya ha vuelto y lo hizo con una audiencia más discreta de lo esperado, pero con una gala llena de sorpresas al darse a conocer los nombres de la mayoría de los concursantes. Hasta casi el final de la noche apuró Marta Flich para anunciar la identidad de un concursante que entrará en los próximos días a la casa de GH VIP 8.

Karina, Pedro García Aguado o Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, son algunos de los nombres de los concursantes vip que más han llamado la atención a los espectadores, pero no eran los de mayor repercusión. Todo un Campeón del mundo y Olímpico entrará en la casa más famosa de España para ser el participante número 19 de la edición.

«Siete veces campeón de Europa, dos veces campeón del mundo, medallista olímpico y quiere ser campeón de Gran Hermano VIP», así anunciaba la presentadora a Javier Fernández. Se trata de un vip en toda regla, aunque su profesión ha estado siempre alejada del universo Mediaset y del mundo de la prensa del corazón, por lo que se trata de un fichaje sorprendente para los espectadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

El patinador ya está retirado del deporte profesional, aunque ahora ejerce como entrenador en la disciplina en la que ha triunfado, una profesión que le ha impedido estar en el estreno del programa. Javier se encuentra en estos momentos en Montreal con motivo de la celebración del Autum Classic, una competición que se celebrará hasta el sábado 16 de septiembre.

Aunque no está confirmado cuándo entrará, es posible que si los viajes no se lo impiden pueda acelerar su entrada para realizarla durante la gala del domingo, presentada por Ion Aramendi. De no se así, entrará durante los próximos días para evitar que pueda tener ventaja sobre sus compañeros, que ya están pasando las primeras horas de encierro en la casa de GH VIP 8.