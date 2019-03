‘GH DÚO’: Nagore Robles y Carolina Sobe, ¿cerca de la reconciliación?

Nagore deja la puerta entreabierta a la reconciliación con Carolina Sobe ('GH DÚO')

‘La línea de la vida’ es sin duda la actividad que más ha sacado a la luz los sentimientos de los concursantes en ‘GH DÚO’. Hace unos días, fue a Carolina Sobe a la que le llegó el turno de someterse a ella.

La gran hermana habló de la dura infancia que le tocó vivir y de sus problemas económicos, desvelando algunos detalles que no se conocían hasta la fecha. Pero lo que más sorprendió a la audiencia fue la referencia que hizo al enfrentamiento que mantiene con Nagore Robles.

Ambas se convirtieron en las mejores amigas después de pasar por ‘Gran Hermano’, concurso que las unió y que hizo que tuvieran que apoyarse la una en la otra. Tal era esta complicidad, que Nagore escogió a Carolina para que la defendiera en plató durante su estancia en el concurso ‘Acorralados’, que se emitió en 2011 y del que resultó ganadora. Pero más que defenderla, Sobe se dedicó a realizar algunas duras afirmaciones que acabaron por destrozar la amistad y la confianza que mantenían.

Nagore y Carolina eran besties

Nagore fue a Acorralados y allí se lió con Sofía Cristo

La Sobe era su defensora y fue por los platós diciendo que no se creía su relación con Sofía

Cuando Nagore salió (como ganadora) cortó la relación con la Sobe porque le jodió todo lo que dijo https://t.co/57Zto0hCpb — Jota (@jotawy) 17 de marzo de 2019

Esto provocó grandes enfrentamientos en diferentes platós de televisión, que no terminaron por solucionar nada.

Ahora, Carolina se ha mostrado muy arrepentida por todo lo sucedido en la línea de la vida, “escuché a gente que no tenía que escuchar y perdí a una de las mejores amigas que he tenido en mi vida”. Jorge Javier le preguntó que si creía que la relación podría volver a retomarse, a lo que la concursante respondió de forma negativa, “porque ya ha pasado mucho tiempo”. Después de esto, se mostró muy afectada en el confesionario “no quería volver a recordar todo eso, le hice mucho daño con lo que conté”.

Pero para sorpresa de todos, Nagore Robles desde plató afirmaba, “yo tenía esto muy enterrado, pensaba que ya estaba superado y me he dado cuenta, a lo largo de esta edición, de que a la hora de comentar su paso por la casa no puedo ser objetiva porque Carolina me hizo mucho daño”. También añadió que le gustaría hablar con ella algún día, aunque no se mostró muy convencida aún de hacerlo.

Nagore, sobre Carolina: “Hay una parte de mí a la que le gustaría a hablar con ella y otra en la que no me fío” #GHDÚODBT10 pic.twitter.com/2ao759lFyz — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de marzo de 2019

¿Se producirá la reconciliación entre estas ‘ex amigas’?