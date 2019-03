‘GH DÚO’: Candela Acevedo no acude al Debate, ¿por Antonio Tejado?

A pesar de ser invitada, Candela Acevedo no quiso verle la cara a Antonio Tejado

‘GH Dúo’ sigue dándonos tema de conversación. La misma intensidad que se respira en plató durante la celebración de las galas semanales, se triplica en los debates por la aportación de los colaboradores.

El pasado jueves, la audiencia decidió que debía abandonar la casa Antonio Tejado, quien se disputaba la estancia en la casa con Carolina Sobe. Esta noticia fue motivo de gran alegría para algunos como su compañera María Jesús Ruiz, que fue la última en verlo durante un ‘cara a cara’, propuesto por Jorge Javier para arreglar algunos asuntos pendientes.

Y es que son muchos los asuntos pendientes que rondan la cabeza del sevillano; el susodicho inició el concurso acompañado por su ex pareja, Candela Acevedo. Con ella tuvo varios rifirafes a causa de los celos y de la tensión entre ellos. Una vez que Candela salió de la casa, esta se dedicó a criticar duramente los pasos de Tejado en el reality.

Pero al parecer, no ha querido dirigir estos comentarios hacia Antonio, teniéndolo de frente. Eso es lo que han concluido durante el debate del pasado domingo, en el que el sevillano fue el protagonista, como último expulsado del programa.

“Hemos invitado a Candela y no ha querido venir, dice que no se encuentra bien”, dijo Jordi González. Belén Esteban no tardó en pronunciarse al respecto, y expresó su opinión diciendo que esto sería solo una excusa para no encontrarse con su ex pareja y que “le parecía fatal”. El presentador también aprovechó para preguntar a Tejado, “¿tú crees que nos ha contado una mentira, Antonio?”, pero él no quiso opinar sobre el tema.

Qué mal Candela… Qué mal, con lo bien que lo hacías con Antonio Tejado en la casa… — Fernando Silva (@silva6fer) 17 de marzo de 2019

La colaboradora Ares Teixidó añadió que había escuchado unos audios en los que “Candela parecía rota, dice que no es capaz de enfrentarse a Antonio Tejado, le tiene miedo”. A esto quiso responder también Ylenia Padilla, “pues que no hubiera rajado tanto”.

#GHDÚODBT10 no entiendo el papelón de Candela diciendo ahora que no puede ponerse enfrente Antonio Tejado cuando no ha respetado ni a la madre y ha rajado de él lo más grande — josue bustamante🏀🧛‍♀️🐨 05 (@josuebu53894284) 17 de marzo de 2019

No sabemos si tendremos la oportunidad de volver a ver a la ex pareja junta (pero no revuelta) en un mismo plató. Lo cierto es que tenemos curiosidad de saber qué pasará cuando ambos vuelvan a verse las caras.