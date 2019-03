Georgina contará con Manuel Carrasco para su nuevo álbum

Georgina es una cantautora venezolana afincada en España. Se dio a conocer en su país natal tras participar en ‘Cuánto vale el show’, un programa de talentos en Venezuela, junto a su amiga Tisuby González. Esto hizo que pudieran publicar su primer disco ‘Sueños simples’ en 2001. Tras la publicación de un segundo álbum, el grupo se disolvió y Georgina inició en Madrid su carrera como solista.

Tras lanzar varios éxitos, inició una gira que la llevó por múltiples ciudades españolas. Es este mismo año cuando se dispone a sacar un nuevo disco, que tendrá ‘Bienvenido a mi habitación’ por nombre.

Al parecer, hará una colaboración muy especial. Nada más y nada menos que Manuel Carrasco, interpretará junto a ella uno de los temas del álbum, ‘Cero’. Ella misma ha afirmado: “es una de las canciones más sentidas que he compuesto en mi vida. Y he tenido la fortuna de poder cantarla con un ser humano al que admiro muchísimo”.

Y quién no admira a Manuel Carrasco… Si desde que salió de la academia de Operación Triunfo allá por 2003, no ha parado de triunfar por todos lados.

Actualmente está trabajando en la gira ‘La Cruz del Mapa’, a la que dará comienzo en mayo de este mismo año. Esta tiene ya casi 30 fechas confirmadas y es que nadie quiere perder la oportunidad de escuchar en directo canciones como ‘Déjame ser’ o ‘Me dijeron de pequeño’, las cuales forman parte de su último disco.

A pesar de su concentración en este próximo tour, ha tenido tiempo para cantar junto a Georgina esta canción tan especial, y que seguro que acabará siendo un temazo. De momento, la cantante nos ha dado un adelanto en su cuenta de Twitter.

Aquí les comparto un adelanto de unas de las canciones más sentidas que he compuesto en mi vida. Y he tenido la fortuna de poder cantarla con un ser humano al que admiro muchísimo. Gracias @manuelcarrasco_ …Y me quedo corta. 🙌🏾🍃🎶#Cero #NuevoDisco #BienvenidoAmiHabitación pic.twitter.com/3nBVLmqPkX

