Gema Aldón: el dardo envenenado a Gloria Camila a través de redes sociales

No es ningún secreto que la crisis matrimonial entre Ortega Cano y Ana María Aldón está dando mucho de qué hablar en la prensa del corazón. Ellos se mantienen en silencio, pero otros rostros conocidos como Gloria Camila y Gema Aldón han preferido dar la cara, pronunciándose en cierta manera al respecto.

De hecho, hace unas semanas, la hija de la diseñadora quiso sentarse en el plató de Viernes Deluxe para dar a conocer muchas cuestiones de la familia. Lejos de que todo quede ahí, Gema Aldón aprovechó la oportunidad para lanzar uno de los mensajes más contundentes que se recuerdan, dirigido a la familia de Ortega Cano.

“Se acabó hablar mal de mi madre. No os lo voy a permitir. Que todos tenemos por lo que callar. Ninguno tiene sus pasados tan limpios como para poder juzgar a los demás. Y algunos, incluso lo tenéis peor que otros. Dicho queda”, espetó en el programa de Telecinco. Es más que evidente que la joven había llegado al límite.

Gema Aldón: «Gloria Camila ha hecho desplantes a mi madre por detrás que duelen más que las públicas» #hijadealdon — Deluxe (@DeluxeSabado) July 29, 2022

Lejos de que todo quede ahí, la hija de Ana María Aldón ha querido lanzar un dardo envenenado a Gloria Camila a través de sus redes sociales. Todo comenzó cuando la próxima concursante de Pesadilla en el paraíso, durante su participación en Ya es mediodía, confirmó que bloqueó a Ana María en todas las plataformas menos en WhatsApp, tras su entrevista en Déjate querer con Toñi Moreno.

“Vi lo importante y la dejé de seguir porque no quería ver nada más, ya tenía bastante”, aseguró Gloria Camila en el programa Ya es mediodía. “A Ana María no la he bloqueado de WhatsApp, cualquier día que quiera llamarme o escribirme para hablar, puede hacerlo”. Unas declaraciones que, como era de esperar, han provocado la reacción de Gema Aldón.

A través de sus historias de Instagram, la hija de la diseñadora ha querido utilizar una canción de La Lupe, versionada por otros tantos artistas, con la que lanza una contundente indirecta: “Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro”, se escucha en publicación en la mencionada red social. Un gesto más con el que se confirma que la relación entre Gloria Camila y Gema está completamente rota. ¡Ahora más que nunca!