Gala Caldirola sufre un aparatoso accidente con una astilla en ‘Supervivientes 2025’: «Ostras…»

Supervivientes 2025 ha comenzado su andadura por todo lo alto. El popular reality de Mediaset España ya ha pasado sus primeros siete días de la edición y los espectadores han sido testigos de todo tipo de acontecimientos en tan poco tiempo. Y es que, además de las primeras nominaciones, la primera tormenta, las discusiones de los primeros días y la formación de los bandos, se ha producido el primer accidente de la edición. Una complicada situación que ha vivido Gala Caldirola, una de las concursantes, mientras se encontraba de exploración por la playa. Pero, ¿qué le ocurrió, exactamente?

Pues, tal y como se pudieron ver en las imágenes emitidas en la gala de la pasada noche del 13 de marzo, la joven se clavó una astilla en el pie. Un accidente muy doloroso que generó un gran impacto entre el resto de supervivientes. Pues, las celebridades no comprendían como la modelo podía mantener la calma al tener el pie en ese estado. «Ostras, la lleva muy dentro», reaccionaba Rosario. «Espérate, que no pasa nada», le dijo Gala Caldirola. Y es que, mientras los demás estaban alarmados por la herida, la modelo se dispuso a lavarse el pie para poder desinfectárselo un poco. «Si he podido con 13 horas de parto esto no es nada. El dedo lo puedo mover bien, todo bien… Por eso estoy tranquila, porque duele, pero creo que es superficial, si no no podría ni mover el pie», dijo ella para intentar quitarle hierro al asunto.

Y es que, Gala Caldirola, a pesar del complicado momento que estaba viviendo, no dudó en aconsejar a sus compañeros. «Tened mucho cuidado con esto», les dijo. Una actitud de serenidad y valentía con la que tenía asombrados al resto de celebridades. «Me pareces Superwoman, de verdad. Qué barbaridad. Es que cualquier persona estaría gritando, llorando, mareada…», comentó Rosario. «Yo quiero ser como tú, te lo digo», añadía Pelayo asombrado.

Pues, mirar la herida del pie de la concursante provocaba cierta aprehensión entre algunos de sus compañeros. Pero, ante su resistencia al dolor, la modelo se sinceró. «A mí me han pasado tantas cosas, he sentido tantos dolores físicos que ya tengo como una capacidad de aguantar. Me rompí la cara, las vértebras, me rompí el cuerpo entero. Y después tuve un parto de 13 horas sin epidural. Tengo mucha resistencia al dolor», explicó.

«Tienes una resistencia increíble», seguía alabándola Rosario. «También es madre y eso tiene mucho que ver», comentó Nieves. Pero, por mucho que manifestaba que se encontraba bien, a pesar del dolor, Caldirola se sinceró con Laura Madrueño en la prueba de líder. Pues, sin poder contener las lágrimas, explicó el motivo de su tristeza.

Laura Madrueño, sobre el estado del pie de Gala Caldirola: «Tiene una herida tremenda y el pie vendado»

«No soy capaz. Lo he dado todo en la prueba anterior porque no quería perjudicar al equipo, pero me han dado pisotones, me duele muchísimo. Estoy un poco mareada, porque estoy tomando medicación y no he comido casi nada. No me siento capaz», comenzaba diciendo. «Me frustra porque…», intentaba continuar.

Al ver que su compañera no podía hablar, Terelu Campos tomó la palabra. «Piensa que no es valiente y solo hay que ver las imágenes de esta semana. Si esta mujer no es valiente, por favor…», dijo la comunicadora. Ante ello, la presentadora se sumó a Terelu Campos y comentó que, durante la publicidad, Gala Caldirola intentó hacer la prueba. Pero, no hubo manera. «Se ve que es superfuerte. Además, lo ha intentado, se ha subido, pero está un poco mareada, le duele el pie. Tiene una herida tremenda y el pie vendado», concluyó la presentadora.