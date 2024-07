Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más de la mano de sus nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar el amor.

Recientemente, los espectadores del programa tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Charo, una mujer valenciana de 59 años que se define como una persona presumida, atractiva y liberal. «Antes muerta que sencilla», dijo en su presentación.

Tras más de 9 años sin estar en una relación sentimental, Charo acudió al formato de Cuatro con el objetivo de encontrar a un hombre «tradicional». Por ello, fue muy clara con sus requisitos. «Quiero una persona respetuosa y que me sepa llevar», afirmó. Fue entonces cuando el equipo de First Dates le presentó a Alfonso, «Koko», su cita.

El participante es un fotógrafo madrileño de 54 años que se considera una persona atractiva, joven y fuerte. Pero, tal parece que no es el tipo de hombre que Charo andaba buscando. «No es el prototipo de hombre que me gusta. Quiero un Robert Redford, pero como no puede ser…», comentó la soltera.

Por el contrario, el madrileño sí estaba feliz con la elección de su cita. «Es guapilla, tiene buen cuerpo, físicamente está bien», destacó. A pesar de este primer encuentro un poco agridulce, los comensales se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Un intercambio de palabras donde Charo se quedó de piedra al saber que Alfonso era cinco años más joven que ella. «Se tendría que cuidar un poquito más», sentenciaba. Además, su sorpresa creció cuando su cita le contó que nunca había estado casado. «¿No te quiere nadie?», le preguntó sin miramientos.

«No hace falta casarse para tener una pareja», replicaba el soltero. Ante ello, la soltera le dijo que, para ella, el matrimonio era «una monotonía», y que fue esta la razón por el cual su relación anterior había fracasado. «El chico muy bien, pero para pareja mía no», dictaminaba la valenciana.

La velada iba transcurriendo y los participantes eran conscientes de que la complicidad que compartían era completamente nula. De hecho, no tuvieron sintonía ni para bailar. «Se lo tiene muy creído, tiene buena autoestima», comentó Charo. Por ello en la decisión final de First Dates lo tuvo claro.

Una soltera no encuentra al “proctólogo” que esperaba en #FirstDates4Jhttps://t.co/rQ1B2XAtlI — First Dates (@firstdates_tv) July 4, 2024

Alfonso a Charo en First Dates: «Pienses lo que pienses, soy irresistible»

Alfonso le comentó alegremente que se lo había pasado muy bien con Charo «¿Tú piensas lo mismo o tienes otra opinión?», le preguntó con ilusión. Pero, la soltera fue tajante. «Yo he venido aquí para vivir una experiencia», comenzó diciendo ella. «Pienses lo que pienses, soy irresistible», bromeaba él. «Yo esperaba un señor más alto y bien vestido», se sinceraba la participante.

Unas palabras con las que Charo dejaba claro que no quería tener una segunda cita con Alfonso. Pero, lo que menos se imaginó la comensal fue la respuesta que le dio su cita. «Vas a perder la oportunidad de tu vida», sentenció él.