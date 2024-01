‘First Dates’: una soltera, a punto de huir del programa al conocer a su cita

El equipo de First Dates no siempre acierta con las citas de sus comensales pese a que todos acuden después de un cuestionario de gustos y aficiones. Es el caso del encuentro entre Ángeles y Antonio, que no se vivió como esperaban.

Laura Boado ha sido la encargada de recibir a la asturiana, que nada más entrar al restaurante llamaba la atención de las cámaras por su imagen y su vestuario. Según ha confesado, su imagen rompedora le ha dado algunos problemas con los hombres especialmente.

«Soy como el ave fénix, si me hundes, me hundo, pero de la nada subo para arriba», avisaba a los pocos segundos de ser preguntada. Además, asegura que tiene un «imán de ‘cucarachos’, la curiosa forma de decir que ha tenido muy mala suerte con los hombres y en el amor.

Mientras ella -peluquera de profesión- lucía pelo rojo, no ha visto con buenos ojos que Antonio -su cita- también se atreviese con un atrevido color azul en el cabello. A su parecer, él ya no tiene «edad para llevar el pelo azul aunque yo venga con estos pelos».

La mala primer impresión ha sido mutua, ya que a él tampoco le ha gustado la imagen de pin up que tiene, dejando claro que prefiere una mujer más «perroflauta». Pese a todo, los dos se han sentado a la mesa y se han contado sus experiencias con las parejas a lo largo de su vida.

El soltero se ha abierto durante la charla al contarle que sus dos parejas serias han muerto jóvenes por culpa de las enfermedades, una mala suerte que no ha gustado a su cita. Ella, lejos de tener tacto al escucharlo, le ha soltado un sorprendente «Vade retro Satanás» para dejarle claro que atrae a la mala suerte.

Pese a lo que pudiera parecer, Antonio se lo ha tomado con humor y ha dicho que está acostumbrado a este tipo de bromas, pero ahí ya la cita parecía haberse ido a pique. Los dos han dejado claro que tenían pocas cosas en común, por lo que al final de la cita han decidido que lo mejor era quedar solo como amigos y no intentarlo más de forma romántica tras esta experiencia en First Dates.