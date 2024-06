Concluye la semana en First Dates y el equipo de Cuatro ha querido hacerlo de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. De esta manera, los espectadores tan tenido la oportunidad de conocer a participantes como Eli, una mujer con las ideas muy claras.

La catalana de 56 años se presentó en el formato como una persona que le da mucha importancia al estatus y al qué dirán. «Hay que saber vivir bien, pero hay que poder vivir bien», comentó en su presentación. Lleva diez años sin pareja, pues su marido falleció y, desde entonces, no ha logrado conectar con alguien de la misma manera.

Por ello, y con ganas de seguir disfrutando de la vida, se ha presentado a First Dates para conocer a su hombre ideal. Un participante que tiene que ser alto y caballeroso. «El hombre que me gusta es Bertín Osborne, aparte de físicamente, en la aficiones, con los caballos y el pádel», manifestaba.

Minutos después aterrizó Kiko, un abogado catalán de 61 años, en el local de Cuatro. «Hablo más que pienso, por lo que digo cosas que a veces descuadran a la gente en general», señaló en su presentación. Sin embargo, parece ser que el equipo del programa no acertó con su unión, o, al menos, es lo que pensó Eli.

«Lo primero que he visto…viejo prematuro. Sí, me gustan con americana, pero otro estilo, no de esta manera vestido, ni con ese pelo. Los pelos… Si no tiene pelo, no te lo peines para delante. Le falta una asesora de imagen», comentó la soltera muy disgustada.

Eli le da mucha importancia al estatus y le cuesta bastante enamorarse 🤨

Su cita es Kiko… ¿Conseguirá Kiko romper la racha de Eli y conseguir enamorarla? 😌 Descúbrelo en este nuevo PREESTRENO de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕▶

https://t.co/ZYYUZsthFD — mitele plus (@miteleplus) June 26, 2024

A pesar de este mal comienzo, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde ambos hablaron de diversos temas para comprobar si compartían algún gusto en común, pero no hubo manera. «Le costaba verbalizar», señalaba Eli.

«Me ha costado mucho coger el ritmo y necesito una persona que haga pádel o tenis», aseveraba ella. Pero, por mucho que lo intentarán, no conseguían coincidir ni en el ámbito amoroso. Pues, el hecho de que Kiko tuviese mucha experiencia en las relaciones sentimentales, no le ha sentado nada bien a la participante.

«Si has tenido tantas relaciones…¿Por qué no ha fluido ninguna?», se preguntó. Eso sí, el saber que su cita era abogado fue un dato que le agradó, pero no para convertir a Kiko en el hombre de su vida. «Este hombre no me he despertado nada ni en el tema amor ni en el sexo», continuaba criticando Eli.

Eli, con el gesto de su cita en First Dates: «Me he quedado muerta»

Lejos de quedar ahí, las decepciones continuaron para la catalana. ¿El motivo? Cuando llegó el momento de pagar, el soltero propuso hacerlo a medias, algo que no le gustó nada a ella. «Me he quedado muerta. Yo espero que en la primera cita el hombre pague la cena, luego cada uno puede pagar lo suyo», comentó.

Por ello, y sin pensárselo demasiado, en la decisión final de First Dates lo tuvo claro. Eli no quería seguir conociendo a Kiko en una segunda cita, pero él no estaba dispuesto a rendirse. «Aunque tu digas que no, tendremos una segunda cita», le respondió el comensal. «Tomaremos un café en Vilanova», sentenció ella, entre risas.