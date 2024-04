‘First Dates’: una soltera se hace viral por su descabellada teoría sobre los extraterrestres

No importa los años que pasen, si hay algo que nos han dejado claro los participantes de First Dates es que nunca dejarán de sorprendernos. Una situación que se pudo volver a comprobar con la cita de Sara y Juan, dos jóvenes con muchas convicciones.

La técnica de laboratorio de 33 años, procedente de Fuenlabrada (Madrid), acudió al programa de Cuatro con el objetivo de darle una nueva oportunidad al amor. Siempre ha sentido un fuerte interés por todo lo relacionado con los extraterrestres. Por ello, cuando entró al local, la música que sonó a su llegada fue la de Expediente X.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates17A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/KuFs5ctDpw — First Dates (@firstdates_tv) April 17, 2024

«Creo que han estado en este mundo, eso está clarísimo, tanto antiguamente como actualmente. Pienso que hoy en día el Gobierno, el Estado o lo que sea tiene contacto con ellos y están gobernando el mundo», comentó. «No es una conspiración, es la realidad. La gente ve las noticias, se deja llevar por el boca a boca y es como que eso va a misa», señaló.

Su cita fue Juan, un joven de 30 años de origen colombiano, pero residente en Marbella (Málaga). «Me parece una chica interesante y guapa», comentó el soltero respecto a Sara. Pero, la comensal no opinó lo mismo al descubrir el origen de su cita. «No soy de izquierdas ni nada, pero eso de que fuera extranjero… No sabía yo si iba a concordar con alguien de otro país», afirmó.

Durante la velada, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Fue entonces cuando salió a la palestra el tema político. La soltera, ante ello, le explicó que no ve la televisión. «No quiero saber nada. El Gobierno nos está intentando controlar a través de las noticias», comentó.

Sara en First Dates: «La Tierra en realidad es plana, no es redonda, eso es todo mentira»

Asimismo, la joven le contó algunas de sus opiniones. «La Tierra en realidad es plana, no es redonda, eso es todo mentira. Es mentira que existe un universo. Cuando miras el sol y hay nubes, ves cómo salen los rayos. Si el sol estuviese a tantos años luz como dicen que está, esos rayos no se verían desde ese ángulo», le dijo. Lejos de dejarlo ahí, quiso saber qué opinaba su cita sobre «los aviones que vuelan y dejan marca en el cielo».

La cara de Juan era todo un poema, pues no podía ocultar su asombro ante lo que le contaba su cita. «Están fumigando metales pesados para que tú los respires y se te queden dentro del cuerpo», le dijo la soltera respecto a lo que pensaba sobre lo de los aviones. Pero, eso no fue todo, la participante también se sinceró sobre lo que pensaba de los chemtrails, las vacunas y los medicamentos.

«Todo es energía y los campos electromagnéticos que generan nos controlan… Cuando buscas algo en el móvil, te empiezan a salir noticias de todo lo que has buscado, como si hubieran leído tus pensamientos… Nos ponen una careta para que no veamos la realidad. Si todos despertáramos espiritualmente, este mundo sería de amor y paz. No habría maldad, corrupción, guerras… Todos nos amaríamos. Al final, los hippies tenían razón totalmente», dijo.

Al concluir la velada, Juan dejó claro que no se dejó amedrentar por las opiniones de su cita. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera en un segundo encuentro juntos.