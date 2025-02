‘Tras el cristal’: la muerte de Feride causa un enorme impacto

No es ningún secreto que Tras el cristal se está convirtiendo, indudablemente, en una serie turca que está dando muchísimo de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Recientemente, los seguidores de esta ficción que se emite en Nova pudieron ser testigos de cómo Nalan se quedó impactada al saber que Sedat era el padre del bebé que esperaba Cana. Y no solamente eso, sino que todo el mundo lo sabía menos ella. Así pues, se vio obligada a tomar la drástica decisión de marcharse de la mansión, no sin antes pedirle el divorcio a Sedat. De esta forma, Nalan acabó en casa de Bilur, su mejor amiga. Feride acudió a verla para convencerla de regresar con Sedat.

Pero, como era de esperar, sus intentos fueron en vano, puesto que ella estaba decidida a seguir con su vida sin él. A pesar de los esfuerzos, todo quedó en un segundo plano cuando, a los pocos días, Nalan regresó a casa de los Koroglu para tratar de dar una nueva oportunidad a Sedat. Eso sí, no quería saber absolutamente nada de Hayrin. El primer sorprendido, como no podía ser de otra manera, era el chófer. Y es que no tenía ni la más mínima idea de qué había hecho cambiar de opinión a Nalan de forma tan radical y en tan poco tiempo. Mientras la protagonista continúa insistiendo en que quiere romper todo vínculo con Hayrin, su amiga Bilur no puede evitar sentirse verdaderamente descolocada. Consciente de la situación y de las consecuencias, Nalan no duda en reunirse de forma privada con Bilur para contarle los verdaderos motivos por los que ha cambiado de opinión.

Nalan, profundamente destrozada tras la muerte de Feride en ‘Tras el cristal’

Sin duda, el fatal desenlace de Feride ha supuesto un durísimo golpe no solamente para los Koroglu, sino también para Nalan. Al fin y al cabo, absolutamente nadie se esperaba ese fatal desenlace. Es más, todo ha ocurrido en el peor momento para la protagonista, ya que acaba de aparecer en escena Metin, su padre, aunque ella aún es desconocedora de su identidad.

El hombre se ha presentado en la mansión con el objetivo de dar el pésame a Nalan y despedirse de Feride. Hafise, la mujer que ha estado al cuidado de la fallecida, le pide que se marche. Es más, le hace culpable de todo el daño que han sufrido los Ipegloku. Metin, por su parte, deja claro que su objetivo es que su hija le reconozca y le perdone por todo el daño ocasionado.

Hafise se ve sorprendida al encontrar nada más y nada menos que dos cartas en su bolso que fueron escritas por Feride. Una es para ella y la otra para Nalan. De esta forma, la asistente acaba descubriendo cuál es la sorprendente última voluntad de Feride. No te pierdas los próximos capítulos de Tras el cristal en Nova.