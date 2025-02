Ancelotti: «Guardiola es el mejor entrenador, es una pesadilla jugar contra sus equipos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la ida del playoff de la Champions que medirá el martes a Manchester City y Real Madrid en el Etihad. Los blancos buscarán un buen resultado que permita al vigente campeón certificar su presencia en octavos la próxima semana en el estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti comenzó analizando las claves del encuentro: «Parece un Clásico por las veces que nos enfrentamos. Será muy igualado. Es complicado prever qué va a pasar porque depende mucho de la calidad y la confianza. Es un nivel tan alto que hay que sacar la mejor versión en todos los aspectos».

Sobre Vinicius, fue claro: «Ha sido una temporada muy buena teniendo en cuenta las lesiones que no le han permitido tener continuidad. No lo veo ansioso, lo veo bien. No está al cien por cien, pero le falta muy poco. Ante el Atlético en la segunda parte marcó la diferencia. Está bien y motivado».

Ancelotti también habló de la importancia del estado de forma de ambos equipos: «No es indicativo. Pienso que el Manchester City es uno de los mejores equipos de Europa con el mejor entrenador. Es el partido más complicado que podemos tener. Si uno no está al cien por cien lo sacará. Nosotros, en ese sentido, pensamos que somos competitivos a pesar de las exigencias que tenemos».

«No hay duda que estoy muy preparado para las críticas por la historia que tengo atrás. Cuando juego hay riesgo de que no salga bien y aumenta cuando te vas a enfrentar contra uno de los mejores equipos y entrenadores», comentó el italiano.

Ancelotti habló de la cualidad de Guardiola que le gustaría tener: «Siempre ha intentado meter algo nuevo a los partidos. Ha aportado mucho al fútbol. Ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol. Le tengo mucho respeto. Cuando nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos porque siempre tiene ideas que te hace pensar».

Ancelotti habló de la situación de Vallejo: «No pasa nada. Se está entrenando y está bien. Se acaba su contrato y preferimos que jueguen los más jóvenes».

Ancelotti habló sobre la negativa del Real Madrid de acudir a la gala del Balón de Oro: «No lo creo. No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro. Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este».

Para finalizar, habló de lo que significa este encuentro contra el Manchester City: «Siempre es un dolor de cabeza jugar contra ellos. Pero la realidad es esa: cuando nos ha eliminado el City, ha sido campeón; y viceversa. Estoy convencido de que quien pase, llegará lejos en la competición. La sorpresa es que el cruce será en un playoff… y si estamos aquí, no es culpa de la UEFA, sino nuestra. Pero es sorprendente, porque este partido podía ser una final, semifinal o cuartos. Pero, repito: es sólo culpa nuestra».