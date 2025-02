Guardiola: «Estoy aquí por lo que hemos ganado estos años, pero igual mañana me echan a la calle»

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Manchester City para analizar el encuentro entre el conjunto inglés y el Real Madrid perteneciente al playoff de la Champions. El conjunto inglés tratará de sacarse la espina de la pasada temporada, cuando los blancos les eliminaron en cuartos de final tras un cruce vibrante que se decidió en la tanda de penaltis.

«Hay pocos equipos en Europa con la historia del Real Madrid. No lo hemos hecho bien y nos merecemos estar aquí. Hay que afrontar el reto», comenzó el entrenador. «Nos hemos enfrentado cuatro veces, ocho partidos, con buenos y malos resultados. En la última década, es un gran enfrentamiento. Real Madrid, Bayern, Milan o Barcelona son élite donde no hemos estado a lo largo de la historia, pero ahora sí», añadió.

Sobre el plantón del Real Madrid en la ceremonia del Balón de oro fue claro: «Estamos contentos por Rodrigo. Vinicius hizo una gran temporada. Pero se acabó ya el tema». «No lo sé. Los dos equipos tienen lesiones, pero ellos lo han gestionado mejor que nosotros. Él es líder en la Liga. Esta temporada está jugando el Atlético y el Barcelona de manera excepcional, pero ellos son líderes. Tenemos que hacer dos partidos buenos para clasificarnos.»

«No hemos sido regulares. Podemos jugar bien mañana y en Madrid, pero yo sabemos cómo van a reaccionar. Encajamos muchos goles y normalmente no pasa. Estamos aquí. No hay que negar la confianza que nos ha dado el equipo en los últimos años. Hablaré con el equipo del reto que tendremos», explicó.

Guardiola también habló de Mbappé: «Es imposible controlar el ataque del Real Madrid. Son excepcionales. Como combinan y como marcan. Son excepcionales. Tienen garra, pero también habilidad pase lo que pase. Pueden correr, combinar y, al mismo tiempo, trataremos de imponer nuestro juego. Hay que ser inteligentes, sobre todo en el primer partido. Hay que leer los tiempos para ir al Bernabéu».

«No importa que la vuelta sea en casa. Muchas veces tienes a los aficionados detrás, pero da igual. Jugamos así porque hemos estado mal en la fase de liga. No se puede pedir más. No lo hicimos bien, no conseguimos puntos. Teníamos Bayern o Madrid y es lo que nos merecemos. Sé lo que somos y tenemos algo especial. Espero que lo demostremos mañana»,

Guardiola destacó la importancia de la eliminatoria: «Sería un impulso para nosotros. Hemos estado irregulares y no lo éramos en el pasado. Cada temporada es complicada. Hemos sido una máquina. Se puede perder en Champions, pero siempre nos levantábamos. Esta temporada está siendo más difícil. Sé el planteamiento del partido, como queremos, hay dudas en el once, pero me siento optimista y calmado».

«Siempre había más ruido en el Clásico. Todos han sido buenos partidos. Los partidos han estado bien jugados por ambas partes y creo que la eliminatoria va a estar chula», aseguró. «Tengo respeto por el Real Madrid y por lo que hace. No es fácil engancharse. Nos ha pasado a nosotros este año. Aún quedan cosas por jugar», añadió.

«Nos ha faltado más que Rodrigo. El Real Madrid ha sido capaz de subsanarlo mejor que nosotros. Asencio es bueno. Todo el mundo sabe el talento que tiene este equipo. Atrás dependerá de nosotros, de cómo estemos arriba», explicó sobre las bajas que tienen ambos equipos.

Sobre su futuro, explicó lo siguiente: «No. No sé si a un doctor le dicen si se está jugando el puesto. Sé que en todos los campos me lo cantan, pero sé que no me juego el sitio. Hoy pienso eso, pero igual mañana me echan a la calle. Pero no tengo esa sensación».

Por último, habló del favoritismo: «Haced lo que queráis. Sabemos que la eliminatoria será dura. Cambia poco ser favorito o no».