‘First Dates’: Sara confiesa cómo le gustan las mujeres

El pasado martes 6 de junio First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mano de nuevos solteros que acudieron en busca del amor. Un encuentro donde el público pudo conocer a parejas como la formada por Erica y Sara, dos comensales con las ideas muy claras.

La primera en llegar al restaurante de Carlos Sobera fue Erica, una barcelonesa que busca a una mujer que la complemente. «Soy una chica romántica y muy fogosa. De mi pareja espero lo mismo», afirmó. Mientras esperaba a su cita de la noche, la comensal se reunió con Laura Boado y habló sobre su pasado amoroso.

Ya estamos listos para una nueva velada de amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6J en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/4BbNL1x1qe — First Dates (@firstdates_tv) June 6, 2023

«Estuve 8 años con un chico, la cosa no funcionó, experimenté con una chica y me gustó. Pero en un futuro no sé si estaré con un hombre o una mujer», admitió Erica. Fue entonces cuando Sara realizó su tan esperada aparición y se presentó.

«Soy muy disfrutona, me gustan los buenos placeres como comer y beber bien y disfruto mucho cuando alguien me hace maripositas en el estómago», declaró. Respecto a su gusto por las mujeres, Sara lo tiene muy claro. «Las mujeres me gustan como los vinos, con carácter», admitió la sumiller.

La teoría del envejecimiento de una soltera de #FirstDates6J: “La culpa es de la red wifi”https://t.co/UFZf0no6JG — First Dates (@firstdates_tv) June 6, 2023

Su primer encuentro con Erica fue bastante positivo pues, la soltera no pudo evitar señalar lo atractiva que le pareció la comensal. Sin embargo, el hecho de que fuera de Madrid no le gustó tanto. Durante el transcurso de la cena ambas comenzaron a hablar de sus gustos, romances pasados, experiencias con hombres y deseos, coincidiendo en la gran mayoría. Por ello, en la decisión final de First Dates la expectación era máxima.

Erica se sinceró y explicó que le gustaría tener una segunda cita con ella pues, el tiempo se le había pasado volando. Pero, cuando Sara fue a dar su veredicto, su acompañante le dijo entre dientes: «Como digas que no, te mato». Pero, la sumiller lo tuvo muy claro también. «Sí que volvería a quedar con ella porque me ha caído muy bien, si no hubiera disfrutado en la cena, habría dicho que no», sentenció.