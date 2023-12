«¡Pero, bueno… ¡Gentuza!»: Dos comensales de ‘First Dates’ terminan su cita de forma inesperada

Continúa la misión de First Dates de encontrar el amor. El restaurante del programa ha vuelto a abrir sus puertas para albergar varias citas en las que algunas encajan y otras no. Estas citas nos han dado muchas anécdotas y grandes momentos, sobre todo cuando los solteros que comparten una velada no terminan encajando del todo, como es en el caso de hoy.

Carlos Sobera le abría las puertas del restaurante a Naia, una estudiante de Bellas Artes de 20 años de Barcelona que acude a su cita buscando el amor. Se encontraría con Alejandro, de 21, que está estudiando la carrera de Historia del Arte en Salamanca. Ambos acudían con mucha ilusión a la velada y con curiosidad por saber qué les deparaba la noche.

Vuelve a ver el último programa de #FirstDates27D, disponible online 👇 https://t.co/g0jF0oWid8 — First Dates (@firstdates_tv) December 27, 2023

La catalana esperaba en el bar a su cita cuando el joven soltero entró y la vio esperando en la barra y tuvo una muy buena impresión, ya que le aseguraba al equipo del programa que «es una chica linda». Ella se califica como una chica muy extrovertida, algo que demostró a lo largo de la noche, ya que ella misma ha reconocido que habla mucho.

Mientras hablaban acerca de sus gustos, el soltero le confesaba que no tiene un hobbie fijo, sino que van cambiando: «Ahora me da por escuchar música de Katmandú». Ella le contaba que le gustan mucho las películas de Ghibli. Alejandro le preguntaba si ella era «otaku», a lo que ella bromeaba respondiendo «Pero yo me ducho». Él, bromeando o no, contestó «No sé yo…». Ella reaccionó un tanto ofendida a esta respuesta exclamando: ¡Pero, bueno… ¡Gentuza!.

Dónde está Katmandú, el debate de dos solteros de #FirstDates27D sin solución: “En África, no” https://t.co/rnLY2eByw1 — First Dates (@firstdates_tv) December 27, 2023

Los solteros no parecieron haber encajado en su cita y esa fue la decisión final de la noche, en la que comunicaban a la audiencia de First Dates que no tendrían una segunda cita y que continuarán por caminos separados.