Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Montse y Pedro, quienes demostraron que a veces todo puede marchar sobre ruedas en un cita.

La comensal llegó al programa explicando que ha estado 30 años casada, pero que se separó por una infidelidad. «Me dijo, mirándome de arriba abajo con un gesto de desprecio, que a mí quién me iba a querer», recordaba Montse. Una etapa de su vida que le ha marcado y por la que ha tenido que luchar duramente para salir adelante.

«Pero cuando estaba sola en casa me desnudaba ante el espejo, porque le había oído decir a algunos psicólogos que debía mirarme y quererme. Entonces me decía a mí misma que mi cuerpo todavía podía hacer feliz a un hombre», afirmó la catalana.

Su cita de la noche fue Pedro, un comensal que se definió como «una persona muy dicharachera, que en el momento que cojo un poco de confianza soy muy abierto». Además, comentó que: «soy muy aficionado a las motos, incluso tuve un equipo corriendo en el Campeonato de España durante cinco años».

Una conexión que surgió nada más conocerse y cuyo motivo fue principalmente su afición a las motos. «¡Me encanta montar en moto!», exclamó Montse al conocer que a Pedro también. Y es que, lo estaban pasando también juntos que el comensal no tuvo reparos en sincerarse con Montse y contarle una intimidad.

«Me divorcié y me refugié en mi trabajo. Me quedé impotente por estrés con 48 años y ahora estoy con un tratamiento médico para recuperar la testosterona porque estoy otra vez perdidito», explicó el tarraconense. Un suceso al que añadió que: «pasé una mala racha de nervios, aunque doy Gracias a Dios que me ataquen ahí… Es que vivía por y para el trabajo, pero hoy en día mi pareja está en primer lugar».

Tras culminar la velada, en la decisión final los dos lo tuvieron muy claro. La catalana reconoció que le gustaría tener una segunda cita con Pedro porque «me ha parecido un hombre muy interesante y me gustaría conocerlo». Mientras, por su parte el tarraconense también quiso volver a quedar «para seguir conociéndonos». Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.