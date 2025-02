La Revuelta ha sido el trampolín para muchos colaboradores que hasta hace poco eran desconocidos, en parte debido a que cuando se emitía en Movistar Plus bajo el nombre de La Resistencia, las audiencias eran menores. Pese a que se han dado a conocer ahora para muchos espectadores, lo cierto es que la mayoría tienen un pasado en otros programas y formatos de televisión, como es el caso de Sergio Bezos. El responsable de animar al público antes de comenzar las grabaciones y de seleccionar a algunos de los espectadores para hablar con Broncano y contar sus anécdotas, trabajó en First Dates, aunque pocos los conocían.

Aunque ahora es conocido por tocar el saxo en directo y por elegir a los que deberán sentarse en la silla de playa o en el bidé (dos secciones especiales del programa), antes tenía una carrera como humorista en diferentes medios. En el programa del amor de Cuatro trabajó durante apenas una temporada, pero no fue hasta una de las visitas de Carlos Sobera a La Resistencia, cuando decidió contarlo. El presentador vasco, lo cierto es que no le recordaba, aunque intentó hacer pensar que sí. Algo que podía ser lógico, ya que Sergio solamente estuvo en la primera temporada de First Dates y lo hizo como guionista, por lo que es posible que no se llegasen a ver nunca.

Bezos asegura que se lo pasó «que flipas» con su trabajo, pese a que acababa de romper con su pareja, pero no le suponía un problema tener que escribir durante toda su jornada sobre el amor y las relaciones que de allí salían. Eso sí, reconocía que cuando se marchó del programa sus compañeros se dieron cuenta de que eran más productivos sin él, debido a que no le tenían todo el día haciendo chistes y distrayéndoles.

La vida de Sergio Bezos tras ‘First Dates’

Tras su salida de First Dates, Bezos ha pasado por programas como Yu: No te pierdas nada, espacio de radio que ha servido durante años como cantera de algunos de los cómicos más conocidos del país. Allí coincidió con Broncano y Jorge Ponce, que también eran colaboradores del espacio que se emitió primero en Los 40 y más tarde en Europa FM.

Mucho antes de llegar a TVE, también formó parte del equipo de Gente Viva, programa de humor que se estrenó en 2017 en la plataforma de streaming de RTVE. Allí coincidió, de nuevo, con Ponce, Valeria Ros y Pablo Ibarburu.

Fue en 2021 cuando se convirtió en el responsable de llevar el conocido como pre show, es decir, ser el telonero en el teatro antes de que comience el programa con Broncano y el resto del equipo. Esa decisión llegó después de que el humorista Jaime Caravaca fuese despedido de La Resistencia, una decisión que levantó mucha polémica.

Desde entonces, Sergio no ha dejado de ganar notoriedad dentro del programa y ya es un colaborador más. Pese a que su función era, en un principio, la de entretener al público mientras llega el momento de arrancar las grabaciones, ahora presenta a varios de los espectadores más curiosos y divertidos que se encuentran entre las butacas. Además, no ha dudado en demostrar a todos su conocimiento del saxo, instrumento que toca y que muchas veces sirve de apoyo para Grison y Ricardo Castella.