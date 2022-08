‘First Dates’ | Natalia rechaza a su cita por ser taurino: «Chocaríamos mucho»

Como cada semana, First Dates regresó a Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que han acudido al programa con el objetivo de encontrar el amor. Un encuentro donde Juanma y Natalia dejaron claro que su cita estaba destinada al fracaso desde el primer momento.

Natalia, madre de tres hijos, llegó al programa con las ideas muy claras. Pero, el estilo de vida del sevillano no fue para nada de su gusto, ni su físico. «No me ha gustado su físico, no es el típico chico en el que yo me fijaría», confesó. Por su parte, Juanma, no quedó tan disgustado con la comensal. «Aunque el físico no me importe, me ha gustado, se le ve una persona fina y coqueta y me encanta», dijo.

Cada cita es única y tiene sus frases y momentos para no olvidar, pero hay algunas que son un no parar de principio a fin y que revolucionan cualquier red social 😅 https://t.co/IFyAEL2Zgl — First Dates (@firstdates_tv) August 3, 2022

Sin embargo, el gran punto de discordia de los comensales llegó posteriormente, cuando se conocieron un poco más durante la cena. «No comparto lo de los toros, que hieran a un animal no me gusta, conmigo no encaja, chocaríamos mucho», afirmó la comensal.

Juanma, taxista y sin hijos, se presentó como una persona tradicional, patriota y «muy pijotera, del caballito». Una serie de características que poco se igualaban a las de Natalia. «Yo soy más de chándal», respondió la comensal.

Y es que la pasión de Juanma por el mundo taurino no fue lo único que disgustó a Natalia, también lo hicieron sus comentarios machistas. «Yo puedo trabajar y tu estar en casa, cuidando de los niños», le comentó el sevillano con perspectiva de un futuro juntos.

Unas declaraciones que a Natalia le disgustaron completamente, algo que dejó muy claro en el confesionario de First Dates. «Todo el rato dejaba caer que tenía dinero y yo no necesito dinero de nadie», señaló. Como era de esperar, el final de la cita de ambos comensales, no concluyó positivamente.