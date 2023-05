‘First Dates’: Javier sorprende al confesar que le sacan parecido con George Clooney

El pasado miércoles 3 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrirse para recibir a otros tantos comensales que llegaban con ganas de encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Javier.

“Me dicen que me parezco a George Clooney. Hay gente que sí lo cree y gente que no, aunque de joven me decían más que tenía un aire a Antonio Banderas”, reconoció el comensal en su presentación en el programa. Una vez en la barra, Carlos Sobera no dudó en hacerle la siguiente pregunta: “¿Cómo ha sido tu vida?”.

El catalán aprovechó para sincerarse: “He tenido una vida movidita. Nací en una familia bien, pero tuve una juventud llena de los excesos de los 80 y 90”. Acto seguido, se explicó: “Tuve problemas con el alcohol, lo utilizaba para todo. He estado viviendo con un gran ‘síndrome de Peter Pan’ y no me daba cuenta de que tenía un problema muy gordo”. Además, añadió: “Fue mi padre el que me lo dejó claro”.

A tal punto llegó la cosa que el comensal de First Dates reconoció que, en un momento dado, la cosa se le fue de las manos. Afortunadamente, fue capaz de reconducir la vida. Pero lo hizo en el instante en el que le hicieron saber que “o cambiaba, o al cementerio”: “Perdí 20 kilos y conseguí apartarme de ello. Ahora trato de ayudar a otras personas para que lo superen porque, realmente, se puede”.

Su cita para esa noche fue Eva. La también catalana reconoció lo siguiente: “Me di cuenta de que la vida hay que disfrutarla cuando murió mi marido con 42 años y me quedé sola con mi hijo. Tenemos que vivir el presente, el día a día, el ahora”. En su presentación, también hizo esta confesión: “Cuando hago nudismo, mi sensación es de libertad, para que mi cuerpo esté en contacto con el agua. No lo hago para lucir tipo”.

Cuando pasaron a la mesa, Javier y Eva se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Entre ellas, que les gustaba muchísimo ir a la playa. En la decisión final de First Dates, él no dudó en tener una segunda cita con Eva: “Es una persona con la que tengo muchas cosas en común”. Ella estuvo de acuerdo en verse una vez más: “Me ha gustado físicamente y vivimos muy cerca”.