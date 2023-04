‘First Dates’: una soltera sorprende con este reproche a su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, que volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Mónica y Miguel Ángel.

Mónica y Miguel Ángel fueron los protagonistas de una de las citas más comentadas de la noche. Carlos Sobera se sorprendía al conocer a la soltera y descubrir su talento: las imitaciones, pues le hizo una demostración imitando a Tamara Falcó, Belén Esteban o Lola Flores, entre otros.

Nada más conocerse, los comensales jugaron a adivinar sus profesiones y la de Miguel Ángel sorprendió mucho a su cita: «Lo último que he pensado: abogado. Abogado, el que tienes ahí colgado. ¿Le habéis pedido el título para ver si es abogado de verdad?», decía Mónica ante las cámaras del programa.

Mónica busca en #FirstDates19A lo mismo que quería Lola Flores: “Un hombre con la mirada importante y que sea muy macho”https://t.co/MnnT1QmrAx — First Dates (@firstdates_tv) April 19, 2023

Miguel Ángel le mostró su anillo y la mirada de su cita fue directa sus manos: «Te podrías haber cortado las uñas para venir a First Dates. Es broma, es por poner humor», le decía Mónica. «No sé si venía de escarbar en algún sitio. Es educado, mono y alto, pero eso te da una pista y ya tenemos una edad», señaló la comensal a las cámaras del programa.

Durante la cena, Mónica quiso dejar claro a Miguel Ángel qué es lo que busca en una pareja: «Que no se quede en un sofá sentado, que viva, que me siga mi ritmo y que no se amorre una vez te ha conquistado», le explicó la comensal a su cita.

«Si vuelvo a quedar contigo, me corto las uñas», fueron las últimas palabras de Miguel Ángel al finalizar su cita. Mientras que el quiso tener una segunda cita, pero Mónica no sintió demasiado «feeling sexual» con él, por lo que decidió no tener otra cita con él.