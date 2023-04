‘First Dates’: una comensal, protagonista por dar a conocer su obsesión

El pasado martes 18 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. En ella, tuvimos la oportunidad de conocer a Nuria. Se trata de una mujer que, aunque considera que es de armas tomar, lo cierto es que “las armas no las saco nunca”, reconoció. Su cita para esa noche era Manolo, que se presentó como alguien activo, positivo y, sobre todo, “completamente feliz”.

Nada más verle, Nuria sabía que no era para nada su tipo, puesto que ella se ve mucho más “mujerona”. A pesar de todo, quiso darle una oportunidad para conocerle. Una vez en la mesa, la comensal reconoció que prefería “los extremos” y no le ha gustado en absoluto saber que Manolo hablaba catalán. Por lo tanto, la cita no empezó con muy buen pie que digamos.

A pesar de todo, ella quiso saber sobre la vida sentimental del comensal. De esta manera, le confesó que ha estado casado más de 30 años, pero que llevaba 15 años divorciado. Ella pasó por algo similar, ya que lleva 20 años divorciada y confesó que: “ni con un taladro, a mí ya no me entra ni un lápiz”.

La obsesión de una enfermera soltera en #FirstDates18A: “No me quiero morir sola”https://t.co/rZ14xrd1FY — First Dates (@firstdates_tv) April 18, 2023

Manolo no tardó en asegurar que él no necesitaba a una mujer para ser feliz, porque ya lo era de por sí. Nuria también lo era, pero tiene una obsesión: no morirse sola. Nuria es enfermera y le deja completamente destrozada cuando ve a gente morirse sola en la cama de un hospital. ¡Le horroriza la idea!

Pero si hay algo que le ha horrorizado es saber que Manolo había puesto su casa en venta para poder regresar a Barcelona para estar mucho más cerca de sus hijos. Y es que ella reconoce que jamás viviría en una ciudad. Aunque Nuria no ha parado de darle conversación, lo cierto es que los dos se estaban dando cuenta de que no tenía nada que ver el uno con el otro.

En la decisión final de First Dates, los comensales dejaron claras sus impresiones, y es que no estaban hechos el uno para el otro. A pesar de todo, Nuria sí que ha aceptado que Manolo la invitase a cenar en alguna ocasión: “Me he aprovechado. Para una vez que paga un hombre…”. En esta ocasión, ¡el amor no surgió!