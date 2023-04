Jenifer, a su cita en ‘First Dates’: “Avísame si se me sale un pezón”

Al que inventó el dicho de que “el mundo es un pañuelo” no le faltaba razón y es que las casualidades sí que existen. First Dates ha conseguido juntar a dos solteros que en el pasado estuvieron a punto de compartir parentesco.

El programa ha recibido en primer lugar a Jenifer. La soltera ha contado que cuando se enamora lo da todo, pero no se suele enamorar. Para solucionar eso busca a un hombre generoso y simpático. “No puedo con una persona seria, pero Christian Grey es serio y a mí me atrae, me pone a cien”, ha confesado la joven como excepción. Su cita ha sido Alberto, un conquistador nato al que le gusta que le pongan las cosas difíciles. Los dos son de Mallorca y allí la gente suele conocerse, por eso la chica se ha extrañado cuando no le ha sonado su cara. Sin embargo, él sí que la conocía: “Eras la novia de Joan Sánchez, yo soy el ex de Laura Sánchez”.

Ya puedes ver #FirstDates18A completo y onlinehttps://t.co/ZOhzsBPwfh — First Dates (@firstdates_tv) April 18, 2023

Podrían haber sido cuñados, pero el destino ha querido juntarles en First Dates tiempo más tarde. Ya en la mesa, Jenifer ha querido saber el horóscopo de su acompañante, que ha resultado ser Tauro. Su ex también era Tauro y le ha preocupado un poco, ya que cree que Acuario y Tauro no congenian bien. Por otro lado, al chico le ha gustado mucho su físico y lo que había conocido de ella hasta ese momento.

Lo recomendable para ir a una primera cita es ir cómodo, pero Jenifer llevaba un vestido bastante arriesgado y estaba preocupada por su escote. “Si se me sale un pezón avísame, no vaya a enseñarlo a media España”, le ha pedido a Alberto. Este se ha quedado un poco cortado y no ha sabido seguir la conversación. Entonces ella ha sugerido que hablaran de sexo. La joven ha confesado que ella es muy morbosa y que le gusta hacerlo en lugares públicos. Por eso le ha encantado saber que el chico lo había hecho antes en un aeropuerto y encima de su moto.

Los han llevado al reservado y Jenifer ha ido con la idea de no besarse con el chico, pero él se ha lanzado y la soltera no ha puesto pegas. Alberto ha invitado a cenar a su cita y eso ha terminado de conquistarla. “No pensaba tener una segunda cita, pero me has protegido los pechos y me has invitado a cenar, y eso me ha gustado”, ha confesado en la decisión final. Los dos han dicho que sí a volver a quedar y se han vuelto para Mallorca dispuestos a seguir conociéndose.