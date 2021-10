Una noche más, ‘First Dates’ regresó a Cuatro con una nueva entrega. Antes de dar comienzo a una de las citas más comentadas de la noche, Carlos Sobera afirmó que «la elegancia es algo fundamental para encontrar el amor, por eso, cuando tú te muestras elegante en tu primera cita, tienes más posibilidades de triunfar con esa relación».

De esta forma, el presentador dio paso a Aday, un joven gogo y maquillador, que tras su entrada en el restaurante afirmó que “hay que tener etiquetas porque en el momento que dejen de existir, todo será un caos».

Durante su presentación, Aday explicó que «en mi día a día me maquillo y me visto así, me encanta. Me identifico como un hombre, pero es verdad que me gusta vestir de mujer y maquillarme», antes de reconocer a Carlos Sobera que nunca había tenido pareja.

Aday: «Me identifico como un hombre, pero me gusta vestirme de mujer y maquillarme» 💄#FirstDates26O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/byCTZeIFs3 — First Dates (@firstdates_tv) October 26, 2021

Aday cenó con Carlos Javier, quien a su entrada explicó que «me considero un chico muy coqueto, me encanta usar tacones y maquillarme. Aunque también exploto mis otras facetas masculinas».

Durante la cena, el maquillador destacó que entre ellos había muchas similitudes. «Somos femeninos, nos gusta ponernos ropa de mujer… por etiquetarlo», comentó Aday, sin embargo, Carlos Javier rebatió estas palabras: «Creo que etiquetar es un poco peligroso. Etiquetarse como ropa de hombre o de mujer es absurdo, la ropa no tiene género».

La cita no fue a mejor. De hecho, ambos abandonaron el restaurante de ‘First Dates’ corriendo. «Cuanta prisa tenéis por salir: ¿No os ha gustado estar juntos?», les preguntó Lidia Torrent antes de que salieran a carreras por la puerta. «Se van como una bala», señalaron las gemelas.