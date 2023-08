‘First Dates’: la dura condición de una comensal para tener una segunda cita

First Dates regresó a Cuatro una noche más con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Abel y Sara.

Abel fue el primero en llegar al restaurante de First Dates. El joven tuvo trabajos muy diversos y conquistó a Sara desde un primer momento: «Así también hay cosas que me puede aportar», expresó la joven ante las cámaras del programa.

Sin embargo, los celos de la comensal salieron a relucir cuando descubrió que su cita a día de hoy trabaja con su ex, algo a lo que el restaba importancia, pero que a ella no le hizo demasiada gracia, pues no lograba entenderlo.

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘 ¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace… ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰 👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022

La comensal reveló que en el pasado tuvo una pareja que se encontraba en la misma tesitura y no guarda buen recuerdo: «El tema de que trabajé con su ex no me hace mucha gracia, porque mi anterior pareja trabajaba con su ex y lo soporté bien. Aunque por dentro llevaba mis inseguridades».

Además, Sara le dijo a Abel que tiene inseguridades con su físico, a lo que el comensal respondió frente a las cámaras del programa que: «Su físico está bien pero me ha llamado más la atención su forma de ser, la forma de hablar, que estuviese sonriendo».

En la decisión final Sara impuso una dura condición a Abel para tener una segunda cita: «Tíñete o rápate», le dijo, mientras que Abel estaba tan encantado de tener una segunda cita con ella que accedió a su petición: «Sí, me la juego», expresó antes de abandonar el restaurante del programa.