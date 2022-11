‘First Dates’: David recibe la inesperada llamada de su madre y le miente

El pasado jueves 10 de noviembre, un nuevo grupo de solteros llegaron a First Dates con la intención de encontrar el amor. No es la primera vez que alguno de ellos confiesa que ha ido de sorpresa al programa y nadie sabe que está allí, pero sí es la primera que alguien ha tenido que inventarse una coartada en pleno directo.

David de 19 años y estudiante de Bellas Artes fue el primero en llegar al restaurante más famoso de la televisión. En cuanto a su personalidad, la definió con esta frase: “Ser lista es un coñazo… A mí déjame ser tonta, divertida y guapa”, dijo en su presentación.

Poliamor, ¿sí o no? 🤔 Lo único que tenemos claro es que se pilla antes a un muggle que a un cojo 🧙‍♂️ Las parejas de #FirstDates10N ya nos confirmaron sus reservas. ¡Os esperamos en una hora! pic.twitter.com/lZMJxY6LZH — First Dates (@firstdates_tv) November 10, 2022

Su cita fue Juancar, de 21 años y estudiante de Diseño de Moda. Se define como romántico y detallista y busca a alguien con las ideas claras, ambicioso y con quien divertirse. Ha resultado que ambos tenían bastante en común y se han sentido lo suficientemente a gusto como para hablar sobre todo tipo de temas. Entre estos temas han hablado de poliamor y de lo que estaban buscando en una relación. “Yo he tenido muchos tipos de relaciones con un montón de gente y a día de hoy creo en el poliamor”, afirmaba David. Sin embargo, su cita estaba completamente en contra.

El estudiante de Bellas Artes estuvo muy solicitado durante su aparición en First Dates. Mientras grababa sus declaraciones a cámara ha recibido una llamada de su madre y confesaba que ella no sabía que se encontraba en ese momento grabando el programa. Su madre, como es lógico, le ha preguntado que dónde estaba y el joven se ha decidido por la mentira clásica de que estaba en casa de una amiga.

Un rato después, David ha recibido otra llamada y en esta ocasión era una amiga. “Chocho, estoy en First Dates, no puedo hablar ahora, luego te llamo, te quiero”, se despedía el comensal. “No me llama nunca nadie y hoy me va a llamar todo el puto mundo. Lo estoy pasando mal, Julia”, confesaba David entre divertido y avergonzado.