‘First Dates’: un comensal sorprende con su curiosa fantasía sexual

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron Paz y Emilio.

Paz fue la primera en llegar al restaurante del programa de Cuatro. «Soy una persona muy activa. Me gusta conocer muchos sitios, salir de tapeo, de baile, al río… Vamos, que no paro», confesaba con una gran sonrisa frente las cámaras.

Casi al instante llegó Emilio al restaurante. «Me encanta bailar y divertirme. Tengo la facilidad de hacer reír a la gente», empezaba diciendo sin saber que poco después de su cita iba a reírse de él por un despiste al desvelar una de sus fantasías.

A pesar de la buena impresión que se llevó Emilio al ver a Paz, el comensal no fue correspondido. «Cuando me gusta un hombre me voy doy la vuelta hasta mirarle, soy muy descarada, pero cuando no me gusta soy igual de descarada, pongo una cara de circunstancia…», confesaba ella frente a las cámaras de First Dates.

«Yo no contesto», dijo Paz cuando Emilio le preguntó por el lugar más raro en el que había mantenido relaciones. Sin embargo, Emilio sí que entró en detalles «Sería en ‘paracaillas’, en un ‘paracai’, en un ‘paracai’», dijo el soltero provocando las risas de su cita.

«Reírme, me he reído hasta el último momento. Me ha dado vergüenza. Hemos dicho todos: ‘Vaya cita, que no la saquen porque no han escuchado todos’», confesó la soltera antes de dejar claro que no le gustaba Emilio. Finalmente, los dos comensales abandonaron el restaurante del programa de citas por separado.