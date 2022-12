‘First Dates’: Un comensal desvela su truco para ser feliz

Al restaurante de First Dates llegan todas las noches solteros en busca de su pareja ideal. Pero, no todo va a centrarse en el amor, en muchas ocasiones los comensales también regalan al público del programa valiosos consejos.

Ángel, un jubilado de 68 años de Barcelona, ha sido el encargado de desvelar el secreto para ser feliz. Él asegura que tiene un truco para conseguir ser feliz todos los días que, aunque no sea fácil de llevar a cabo, en realidad es muy sencillo de probar. “Cada día me levanto con una sonrisa”, ha explicado el soltero. A continuación, ha explicado por qué lo hace: “Porque quiero ser así. No es que me diga ‘no cuesta’, porque me cuesta; pero quiero tener una vida alegre”.

Ángel y Amelia hacen match en ‘First Dates’: “Algo ha hecho clic al saber que le gusta ir de compras” 😍 #FirstDates1D https://t.co/rkhX5PQpFe — First Dates (@firstdates_tv) December 2, 2022

Su cita ha resultado ser una persona tan alegre como él. Amelia de 65 años es una mujer muy optimista y a la que le gusta divertirse. Ambos han tenido muchas cosas en común: viven bastante cerca, les gusta ir de compras, pero también hacer cosas en casa y, por último, hacer algo de ejercicio porque hay que “mantener todo en su sitio”.

Todo iba tan bien y tenían tanto en común que hasta Ángel se ha asustado un poco. El jubilado le ha contado a su cita que estaba divorciado “que no separado, eso era más peligroso”. En su tiempo libre se dedica a hacer cosas que le gustan y Amelia se ha mostrado de acuerdo, ya que ella también llevaba mucho tiempo sin pareja y busca cosas con las que ilusionarse y ser feliz como si volviera a ser una niña.

Han continuado charlando y han llegado a la conclusión de que, aunque por separado estaban muy contentos, no les importaría llevar una vida en común. Se han gustado tanto que estaban seguros que se podrían aportar muchas cosas buenas el uno al otro. Esta quizá ha sido una de las decisiones finales más predecibles y fáciles de First Dates, ya que ambos estaban más que dispuestos a tener todas las citas que hiciesen falta.